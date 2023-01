Ricordiamo la grandezza di Paul Newman attraverso cinque film in streaming

News Cinema

Il leggendario protagonista de Lo spaccone e Il verdetto nasceva il 26 gennaio 1925. Ecco cinque titoli in streaming che lo hanno reso immortale.

Paul Newman nasceva in Ohio il 26 gennaio 1925. A partire dagli anni ‘50 ha regalato al pubblico americano e internazionale alcune tra le migliori interpretazioni della storia del cinema. Due in particolare - le troverete nei cinque film in streaming elencati di seguito - sono tra le nostre dieci preferite in assoluto, e spiegano alla perfezione il percorso professionale di Newman in un arco artistico incredibilmente complesso e variegato. Lasciandovi ai prossimi titoli vi auguriamo come sempre buona lettura.

Cinque grandi film in streaming interpretati da Paul Newman

Lo spaccone

Butch Cassidy

Diritto di cronaca

Il verdetto

Era mio padre

Lo spaccone (1961)

Come ha fatto l’Academy a non dare l’Oscar a Newman per Lo spaccone? Una prova istintiva e feroce, perfetto protagonista per un film il cui verismo non trova riscontri nel cinema hollywoodiano di quel periodo. Robert Rossen dirige un dramma umano su figure ai margini della società, che lottano per la propria affermazione personale o per sopravvivere in una giungla sociale acerrima e spietata. Film di impatto psicologico devastante, con Piper Laurie e un titanico George C. Scott a supporto. Opera maestosa. Disponibile su CHILI.

Butch Cassidy (1969)

Western che nasconde dietro il tono della commedia la sua elegia autunnale e crepuscolare nei confronti del genere. Newman forma con Robert Redford una delle coppie più famose della storia del cinema di tutti i tempi, in un film mainstream che possiede anche molti momenti sperimentali, come la magnifica sequenza di inseguimento da parte del gruppo di cavalieri minacciosi e sconosciuti. Butch Cassidy vince quattro premi Oscar e consacra i due attori come miti assoluti. Si ripeteranno quattro anni dopo con La stangata. Sempre di George Roy Hill. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Diritto di cronaca (1981)

Interpretazione di forza ed ambiguità incredibili per uno dei film più complessi degli anni ‘80. Sydney Pollack mette in scena Diritto di cronaca come una sfida tra la giornalista d’assalto Sally Field e la vittima di omonimia Newman in un gioco al massacro personale e sociale di rara raffinatezza. Un film che corrode lo spettatore, lo costringe e riflette e a scelte morali non semplici. Ennesima nomination per l’attore, di sicuro in una delle sue prove in chiaroscuro maggiormente riuscite. Da ammirare come sempre. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Il verdetto (1982)

Altro Oscar incredibilmente mancato per Newman, alla prova più dolorosa e tecnicamente sopraffina della seconda parte della sua carriera. Sidney Lumet mette in scena Il verdetto con una lucidità e una compostezza ammirevoli, facendone un film memorabile, spiazzante e intimo. Charlotte Rampling, Jack Warner e James Mason compongono il resto del cast da applausi. Che opera malinconica e raffinata, il meglio del meglio del cinema di impegno civile. Una delle migliori interpretazioni mai viste sul grande schermo. Perfetto contraltare di quella regalataci ne Lo spaccone. Indimenticabile. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Era mio padre (2002)

Era mio Padre: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il film di Sam Mendes non ha incontrato a suo tempo il favore della critica, e sinceramente non capiamo perché. La messa in scena è di una raffinatezza esemplare, che fa di Era mio padre un gangster-movie autunnale e malinconico, in cui il senso di predestinazione soffoca l’anima del protagonista Tom Hanks. I suoi duetti con Newman sono semplicemente straordinari, con la sequenza della resa dei conti da inchino assoluto. Un film da rivalutare in toto, è bellissimo. Nomination all’Oscar come non protagonista per Newman, un commiato esemplare dalla storia del cinema scritta a caratteri cubitali. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW, Disney +.