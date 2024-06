Prima di A Quiet Place: Giorno1, i film in streaming sulle invasioni aliene più terrificanti

News Cinema

Il terzo capitolo del franchise sci-fi/horror promette brividi d'autore. Così come i cinque film in streaming che abbiamo selezionato sul tema degli alieni che arrivano sulla Terra.

Arriva nelle sale italiane A Quiet Place: Giorno 1, terzo capitolo del fortunatissimo franchise horror fantascientifico. Il tema dell'invasione aliena a scopi non propriamente pacifisti è stato sfruttato dal cinema hollywoodiano per costruire spettacoli di indubbia efficacia, sfruttando in particolar modo le ambientazioni oppure determinate caratteristiche del plot al fine di rendere l’idea il più possibile originale. Eccovi dunque i cinque film in streaming che preferiamo sugli alieni che arrivano a iniziano a spargere caos e distruzione. Buona lettura.

I migliori film in streaming su alieni “cattivi” che arrivano sulla Terra

Predator (1987)

Partiamo col film di culto diretto da John McTiernan che sfrutta l’ambientazione geniale della giungla tropicale per un action che abbina tensione incredibile e spettacolo fragoroso. Arnold Schwarzenegger comanda il plotone di marines che deve vedersela col primo Predator, un film che ha fatto scuola per spunti di trama, precisione della messa in scena, effetti speciali e molto altro. Nel cast anche un volitivo Carl Weathers. Ci si diverte con l’intelligenza sopraffina con cui erano costruiti questi giocattoli negli anni ‘80, ovvero con una storia solida e un ritmo avvincente. Insomma, stiamo parlando del regista di Trappola di cristallo…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Disney +.

Signs (2002)

Cloverfield (2008)

Sfruttando l’idea del found-footage, Matt Reeves ci regala il suo primo grande film di successo. Cloverfield viene ideato con una lungimiranza davvero impressionante, diventando immediatamente un caso cinematografico. New York messa a ferro e fuoco dal gigante mostruoso e quasi mai messo in scena diventa teatro perfetto per un disaster-movie di fortissimo impatto cinematografico, con un paio di momenti da storia del cinema di genere. Lizzy Caplan guida un cast di attori efficaci, in cui spicca anche Theo Rossi. Film che ti si insinua sotto pelle vedendolo varie volte, devi dargli il suo tempo perché funzioni in pieno. ha il merito di aver lanciato un cineasta davvero ammirevole fino a oggi. Disponibile su Sky, Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Paramount +.

Edge of Tomorrow - Senza domani (2014)

Tom Cruise si affida al geniaccio scriteriato di Doug Liman per un videogioco strutturato secondo un’idea assolutamente funzionale. Per una volta la star interpreta un vero e proprio vigliacco, e funziona egregiamente. La vera eroina di Edge of Tomorrow - Senza domani si rivela una Emily Blunt vigorosa, affascinante. Sequenze da antologia dell’action, effetti speciali azzeccati e soprattutto ritmo forsennato. Nella schiera dei film-giocattolo per il grande pubblico, questo è senza dubbio uno di quei prodotti che funzionano al meglio. E lo fanno anche nel tempo successivo. Da gustare ovviamente tutto d’un fiato. Speriamo arrivi il tanto acclamato sequel. Disponibile su Sky, Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, NOW.

A Quiet Place - Un posto tranquillo (2018)

Chiudiamo, e non poteva essere altrimenti, con il riuscitissimo primo episodio del franchise A Quiet Place - Un posto tranquillo. Già dalla magnifica sequenza di prologo si capisce che si tratta di un film sviluppato e realizzato con grande mestiere. L’idea del silenzio assoluto per sopravvivere viene portata avanti per creare una tensione tangibile. John Krasinski davanti e dietro la macchina da presa eccelle, sua moglie Emily Blunt continua a convincere, i due giovani attori che chiudono la famiglia sono vibranti. Finché i mostri non vengono svelati del tutto, siamo dalle parti del film perfetto. Davvero uno spettacolo coi fiocchi, che spaventa ed avvince. Chapeau agli sceneggiatori e al regista. Notevole. Disponibile su Sky, Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Paramount +.