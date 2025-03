OSCAR 2025: Tutto sulla Cerimonia in Diretta TV e sui Candidati di quest'anno

News Cinema

Tutto quello che c'è da sapere sugli Oscar 2025: la nostra guida ai premi cinematografici più attesi dell'anno. Le informazioni e le notizie più utili per arrivare preparati alla 97esima Notte degli Oscar. La diretta TV in Italia, le star presenti alla cerimonia di premiazione, tutti i candidati agli Oscar di quest'anno.

Se avete già consultato la nostra sezione Speciale Oscar 2025, dove trovate tutte le news e le informazioni più utili sui candidati agli Oscar di quest'anno nelle varie categorie, dovreste essere già abbastanza preparati a quello che ci attende nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 marzo quando al Dolby Theatre di Los Angeles verranno consegnate le ambite statuette dorate, che rappresentano il più importante premio cinematografico dell'anno. In caso contrario, vi abbiamo riassunto qui sotto le tre cose principali da sapere per arrivare pronti alla Notte degli Oscar 2025: come e quando vedere la cerimonia in diretta tv e in streaming in Italia, chi la presenterà e quali saranno i protagonisti della serata presenti sul palco e, soprattutto, quali sono i film, gli attori, le attrici, i registi e tutti gli altri personaggi che concorrono quest'anno e che potrebbero vincere uno o più Oscar.

La cerimonia degli Oscar 2025 in diretta tv in Italia: dove e quando vederla

Così come l'anno scorso, anche per quest'anno i diritti televisivi dell'appuntamento più atteso dal mondo del cinema se li è assicurati la Rai: la 97ª edizione degli Academy Awards sarà in diretta TV in chiaro a partire dalle 23.30 su Rai 1 e in streaming su Raiplay. L'orario effettivo dell'inizio della cerimonia è fissato all'1 (ora italiana) nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 marzo. Il luogo a ospitare fisicamente l'evento è ovviamente il Dolby Theatre di Hollywood, Los Angeles.

A commentare la Cerimonia di Premiazione degli Oscar 2025, sarà il giornalista e presentatore Alberto Matano. In collegamento dal red carpet degli Academy Awards, l'inviata del TG1 Giorgia Cardinaletti racconterà al pubblico italiano la magia della serata, intervistando le star internazionali presenti.

Chi presenta la cerimonia di premiazione degli Oscar 2025?

Dopo due edizioni consecutive, quella del 2023 e del 2024, affidate al comico e conduttore tv Jimmy Kimmel, la Cerimonia di Premiazione degli Oscar 2025 sarà condotta da Conan O'Brien, anche lui noto comico e presentatore TV americano. Dopo aver iniziato come autore per il celebre Saturday Night Live, per quasi 20 anni, dal 1993 al 2009, O'Brien è stato protagonista del popolare talk show della NBC "Late Night with Conan O'Brien" che ha chiuso quando ha preso il posto, per una sola stagione, di Jay Leno all'ancora più popolare "The Tonight Show", sempre sulla NBC. Dopo alcuni contrasti con la rete O'Brien ha lasciato il programma e il network e per 11 anni, dal 2010 al 2021 è stato protagonista di un nuovo late show intitolato semplicemente Conan, andato in onda sulla TBS.

O'Brien non è nuovo alle cerimonie di premiazione, avendo già presentato quelle degli Emmy nel 2003, 2006 e 2009.

Le tante star che consegneranno i premi Oscar quest'anno

Oltre ai nomi dei candidati che vedremo calcare il red carpet prima della cerimonia e poi seduti in sala successivamente, come sempre ci saranno molte celebrità (tra loro anche i vincitori degli Oscar della scorsa edizione), che saliranno sul palco a leggere le nomination prima di chiamare sul palco il vincitore o la vincitrice nelle varie categorie. A meno di soprese dell'ultimo minuto, questo è l'elenco delle star scelte quest'anno come presenters degli Oscar: Halle Berry, Penélope Cruz, Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, John Lithgow, Amy Poehler, June Squibb, Bowen Yang, Emma Stone, Cillian Murphy, Da'Vine Joy Randolph, Robert Downey Jr., Joe Alwyn, Sterling K. Brown, Willem Dafoe, Ana de Armas, Lily-Rose Depp, Selena Gomez, Goldie Hawn, Connie Nielsen, Ben Stiller, Oprah Winfrey, Dave Bautista, Harrison Ford, Gal Gadot, Andrew Garfield, Samuel L. Jackson, Margaret Qualley, Alba Rohrwacher, Zoe Saldaña e Rachel Zegler.

Tutti i candidati: le nomination agli Oscar 2025