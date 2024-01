Oscar 2024 le nomination: Anatomia di una caduta può bissare i trionfi di Parasite? "Hélas, non" direbbero in Francia

News Cinema

Appena abbiamo avuto notizia delle candidature agli Oscar 2024, abbiamo notato che Anatomia di una caduta ha 6 nomination, compresa quella per il miglior film. Avendo vinto la Palma d’Oro come Parasite, potrebbe andare incontro allo stesso fortunato destino del capolavoro di x Bong Joon-ho? Non proprio.

Indubbiamente esiste un legame tra il Festival di Cannes e gli Oscar, o meglio fra i film che al festival francese si aggiudicano la Palma d'Oro e la cerimonia di assegnazione dei premi cinematografici più importanti dell'industria cinematografica americana e probabilmente del mondo. Dando uno sguardo alle candidature agli Academy Awards del 2024, saltano agli occhi le 5 nomination di Anatomia di una caduta: miglior film, miglior regista (Justine Triet), miglior attrice protagonista (Sandra Hüller), Miglior sceneggiatura originale e miglior montaggio.

A riflettere per bene, ci viene in mente un paragone con Parasite, anch'esso vincitore del più importante premio del Festival di Cannes e anch'esso legato a una piccola distribuzione indipendente e cioè Academy Two, mentre Anatomia di una caduta lo dobbiamo a Teodora Films.

Anatomia di una caduta, Parasite e La zona di interesse

Entriamo nel dettaglio della nostra analisi. Notiamo subito che, come il film di Justine Triet, Parasite è stato candidato all'Oscar per la migliore sceneggiatura originale, il miglior montaggio, la migliore regia e il miglior film. La grande differenza sta nel fatto che Anatomia di una caduta non compare nella cinquina del Miglior Film Internazionale. Perché mai? Sono forse cambiate le regole? Certo che no, dal momento che La zona di interesse - che tra l’altro si è aggiudicato, al Festival di Cannes, il Grand Prix Speciale della Giuria, concorre sia all'Oscar per il Miglior Film che per il Miglior Film Internazionale. E allora che succede? Di chi è la colpa? La colpa, Mesdames e Messieurs, è della Francia, che quando si è trattato di selezionare il film con cui si sarebbe eventualmente presentata agli Academy Awards, è tornata a sventolare la bandiera della grandeur. Il paese di Luigi XIV e del camembert ha deciso a favore del nazionalismo scartando un film che era per metà parlato in inglese e per metà in francese e selezionando un film parlato al 100% nella lingua di Robespierre. Si tratta di The Taste of Things di Trần Anh Hùng. Ma questo regista - si chiederà qualcuno - non è vietnamita? Sì, ma è naturalizzato francese. Inoltre è un signor regista, che ha vinto il Leone d'Oro a Venezia con Cyclo. Candidato all'Oscar per il Miglior Film Straniero con Il profumo della papaya verde, è conosciuto anche per Norwegian Wood, adattamento del celeberrimo omonimo romanzo di Haruki Murakami.

The Taste of Things è entrato nella shortlist dei 15 possibili vincitori del trofeo, ma non fa parte della cinquina finale. Cosa staranno dicendo adesso in Francia? Qualcuno si starà mangiando le mani? Forse sì, soprattutto al pensiero che l'inghilterra non ci ha pensato due volte a presentare La zona di interesse.

Dal trionfo a Cannes agli Oscar con in testa Marty e Parasite

Torniamo a Cannes e agli Oscar. Sono diversi i film che dopo la Palma d'Oro, o un importante altro riconoscimento di Cannes, hanno vinto uno o più Oscar. Ad aggiudicarsi il trofeo francese e l'Oscar per il miglior film sono stati solo Parasite e Marty. Ecco un elenco di titoli vittoriosi a Cannes che sono stati premiati con Oscar delle più varie categorie: