Oscar 2024: chi sarà il miglior regista? Questi sono i candidati dei 96esimi Academy Awards

Non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che Christopher Nolan esca dalla cerimonia di premiazione dei 96esimi Academy Awards con un Oscar in mano. Saranno quasi certamente più di uno, ma quello per la migliore regia lo diamo (quasi) per scontato.

Per quanto si sappia al 95% chi sarà eletto miglior regista ai 96esimi Academy Awards, vale la pena dare un'occhiata più approfondita ai candidati per capire il valore del loro lavoro su quelli che sono tutti acclamati film del 2024. E, perché no, andare a recuperare opere precedenti cercando di capire quale percorso artistico li abbia condotti fino a qui, a ricevere quest'anno la nomination all'Oscar per la migliore regia. Domenica sera (le prime ore della notte di lunedì per noi in Italia), al Dolby Theatre di Los Angeles, li vedremo seduti in platea nel corso della lunga cerimonia di premiazione, quando anche in altre categorie i loro film si contenderanno la prestigiosa statuetta.

Ecco chi sono i candidati all'Oscar per la migliore regia 2024

Christopher Nolan per Oppenheimer

per Martin Scorsese per Killers of the Flower Moon

per Jonathan Glazer per La zona di interesse

per Justine Triet per Anatomia di una caduta

per Yorgos Lanthimos per Povere creature!

È molto molto probabile che Christopher Nolan si porti a casa due premi al termine della serata. Il suo Oppenheimer, il film con più candidature all'Oscar del 2024, dovrebbe vincere come miglior film (ed essendone lui produttore gli verrebbe consegnata la statuetta) e dovrebbe vincere anche per la migliore regia. Nolan era stato candidato in questa categoria soltanto un'altra volta in passato, precisamente nel 2018 per Dunkirk. La stagione dei premi si concluderà con gli Academy Awards e fino ad oggi il regista ha già vinto personalmente il BAFTA Award, il Critics Choice Award, il DGA Award (Directors Guild of America) e il Golden Globe. Chiaramente dovreste averli già visti tutti i suoio precedenti film, ma se volete ripassarne qualcuno, i suoi tre precedenti lavori che più hanno ricevuto premi e nomination sono Dunkirk, Inception e Memento.

Martin Scorsese per Killers of the Flower Moon

Non è il migliore film di Martin Scorsese, ma è pur sempre un film di Martin Scorsese. Sono ormai cinquant'anni che il maestro ci regala memorabili opere che non smetteremmo mai di guardare. Certamente qualcuna più epica e indimenticabile di qualcun'altra, ma signore e signori, che percorso artistico straordinario che ha compiuto quest'uomo, recentemente premiato per la sua lunga e inestimabile carriera al Festival di Berlino. Ancora una volta il regista lavora qui con i suoi attori preferiti, DiCaprio e De Niro, per raccontare l'avidità dei bianchi a scapito dei discendenti dei nativi americani in una riserva del Montana. Siamo nel 1920 e l'oggetto del contendere, ovviamente, sono i pozzi di petrolio. Il regista regala una grande parte a Lily Gladstone che restituisce una misurata e impeccabile interpretazione. È probabile che lei vinca la statuetta, mentre Scorsese rientrando a casa darà due pacche sulle spalle all'Oscar ottenuto nel 2007 per The Departed, su un totale di 16 nomination ricevute in carriera.

Jonathan Glazer per La zona d'interesse

Recuperate immediatamente il precedente film di Jonathan Glazer intitolato Under the Skin, con Scarlett Johansson. Non è detto che vi piaccia, ma è importante vederlo per capire l'originale stile registico di questo artista e il suo approccio al racconto, con forte minimalismo e lavoro di sottrazione. Allo stesso modo, La zona d'interesse mette in scena la quotidianità del comandante del campo di concentramento di Auschwitz, che con moglie e figli vive una sorta di vita idilliaca in una villetta con piscina, separata da un muro di cinta dal campo di sterminio da dove arrivano suoni, rumori e grida allucinanti. La regia scarna aumenta drammaticamente questo contrasto, raggelando lo spettatore e offrendo un'esperienza di grande intensità. Non sarà Glazer a vincere l'Oscar come miglior regista, ma è il favorito nella categoria Miglior Film Internazionale.

Justine Triet per Anatomia di una caduta

Il trionfo al Festival di Cannes dove ha ottenuto la Palma d'Oro è stato solo l'inizio. La strada che ha fatto questo film è stata encomiabile, giustamente, proprio per l'alto valore che offre la narrazione andando a raccontare senza troppi artifici e con la massima asetticità, una tragedia domestica con conseguenza caso giudiziario. La regista Justine Triet merita ampiamente il nostro plauso e tutti i premi che ha già ricevuto, incluso il César in Francia, ma è improbabile che vinca l'Oscar come miglior regista. Essere tra questi candidati è un grandissimo segno di riconoscenza del valore artistico del suo lavoro, oltre al fatto che è invece molto probabile la sua vittoria della categoria Migliore Sceneggiatura Originale. Triet ha infatti scritto Anatomia di una caduta insieme al suo compagno nella vita Arthur Harari.

Yorgos Lanthimos per Povere creature!

Il film vincitore del Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia ha collezionato ben 11 candidature. Alcune di queste si trasformeranno in statuette, ma è improbabile che Yorgos Lanthimos ottenga quella per la migliore regia con Povere Creature!. Una nomination in questa categoria l'aveva già ricevuta nel 2019 per La favorita, ma quell'anno fu Alfonso Cuarón con il suo Roma ad essere chiamato sul palco. Dobbiamo però essere molto riconoscenti a questo regista nato ad Atene nel 1973 che con estrema naturalezza rompe certe regole di racconto cinematografico portando una follia tutta sua, non sempre di facile digestione, e questo è un grande pregio. Tutti i suoi film devono essere recuperati.

