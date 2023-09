Una Emma Stone magnifica alle prese con un tour de force nei panni di una donna che rinasce e impara a riscoprire vita e relazioni umane è la protagonista di Povere creature, il dirompente nuovo film di Yorgos Lanthimos in concorso a Venezia. La recensione di Mauro Donzelli.

Siamo fatti di sovrastrutture e i rapporti con chi ci circonda sono legati a una catena infinita di condizionamenti sociali. Ma cosa accadrebbe se perdessimo totalmente ogni freno, vergini nelle care sinapsi, pur rimanendo adulti? È un po’ questa la premessa che scatena dirompente umorismo e deliziose stoccate sociali e femministe grazie alla Bella Baxter di Povere creature, nuovo film britannico del greco Yorgos Lanthimos dopo lo splendido La favorita.

Torna Emma Stone nei panni di una giovane salvata per un pelo e “riconvertita” in una nuova, povera creatura, da un geniale e bizzarro scienziato in prima persona un po’ Frankenstein, in quest’avventura fra il mito di Prometeo e l’ibridazione spinta all’estremo. Ambientazione vittoriana, in una Londra sospesa e fantastica come ogni altra ambientazione di questo libero adattamento del romanzo omonimo dello scrittore scozzese Alasdair Gray, pubblicato trent’anni fa, qui sceneggiato dal “solito” Tony McNamara de La favorita.

Racconta l’evoluzione di una donna, Bella, che inizia incapace ad articolare qualcosa in più di suoni sconclusionati e con curiosità e voglia di imparare pone di fronte lo spettatore ai tanti preconcetti e pregiudizi che (non) sappiamo di avere. Non dà niente per scontato, non tiene la bocca chiusa e sperimenta, prova, si confronta con gli uomini, fino a partire per un viaggio di formazione, in cerca di libertà e uguaglianza, insieme a un bellimbusto fascinoso e cialtrone, deliziosamente interpretato da Mark Ruffalo. Ed ecco emergere la genialità delle Povere creature di Lanthimos, in cui la guerra dei sessi si gioca con regole nuove, visto che si rimette tutto in discussione, e il punto di vista di Bella ci pone di fronte a spassosissime quanto credibili sfaldature lamentose della posizione dominante del maschio. Privo di certezze, superato senza freccia dalla donna di mondo che ormai Bella è diventata, non ha neanche la forza di combattere se non piagnucolando o chiedendo l’intervento dell’arbitro.

Dissacrante e malizioso, è capace di avventurarsi in territori arditi, che siano sesso, corpi o morte, con qualche flagellazione gore, senza perdere quell’eleganza sempre un po’ stupita che Emma Stone rende con straordinaria maestria. Nessun trauma annulla la sua vitalità e l’assenza di ogni vergogna. Un ritorno in grande stile per quest’attrice ormai sempre più poliedrica, accompagnata da un cast davvero in parte. A partire dallo scienziato folle ma neanche troppo, Willem Dafoe, passando per un Mark Ruffalo perfetto nei panni di quell’uomo che nessun uomo vorrebbe mai apparire, figuriamoci essere. Fortuna che ci pensa il medico Max, interpretato da Ramy Youssef, a far rialzare le quotazioni maschili.

Un trionfo di immaginazione e azzardo, il film è visivamente totalmente appagante, come se non bastassero i dialoghi e le situazioni sempre dritte al punto. Ci sono forma e un bel po’ di contenuto, interiora comprese, nel gioiello di Lanthimos che giocando con la deformazione della realtà con i suoi insistiti obiettivi grandangolari mette un bel po’ a fuoco, senza pedanterie didascaliche, quanto culturalmente e socialmente abbiamo da pedalare, in termini di equità e rispetto.