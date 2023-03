Oscar 2023, la polemica: Il trionfo di Everything Everywhere All at Once sa tanto di conscience washing

News Cinema

I premi di cinema sono quello che sono e valgono quello che valgono, ma impossibile non avere l'impressione che a questo giro l'Academy abbia sfruttato al volo l'occasione per saldare alcuni debiti con la comunità e la cultura asiatiche. Un commento di Federico Gironi.

Il timore che finisse così, ce l’avevo. La speranza che, a prevalere, fossero le ragioni del cinema e non quelle della cultura woke che sta infiammando i paesi anglosassoni e non solo, anche. E invece.

D’altronde, quando poche settimane fa, al Festival di Berlino che lo premiava alla carriera, Steven Spielberg disse che ultimamente sta imparando molto dai nuovi autori, autori che rinnovano le forme del cinema, citando esplicitamente i Daniels, un brivido di consapevolezza mi è corso lungo la schiena.

Mettiamola così: la mia impressione, l’impressione di uno che fa il mio mestiere, e l’impressione di uno che quando ha visto Everything Everywhere All at Once è rimasto un po’ così, un po’ bah e un po’ meh, è che i sette premi Oscar che ha vinto - quelli per il miglior film, la miglior regia, la miglior sceneggiatura, la miglior attrice protagonista, il miglior attore non protagonista, la miglior attrice non protagonista e il miglior montaggio - siano il segno della volontà di Hollywood di lavarsi la coscienza per certi indubbi peccati e omissioni del passato, e che in qualche modo vogliano iniziare a chiudere i conti con la cultura asiatica e con gli asiatici così come ha negli ultimi anni iniziato a fare con gli afroamericani e con la cultura queer (è facile immaginarsi qualche pasciuto esponente maschio, bianco, etero etc. dell'industria commentare come Riccardo Garrone alla fine di Vacanze di Natale: "e anche gli asiatici se li semo...").

Poi certo, c'è anche da considerare l’oramai certificata abilità di vendere sé stessa e di avere influenza sull’industria, e sul suo immaginario (anche visivo), di quella società di produzione e distribuzione ultracool che si chiama come un’autostrada italiana: la A24.

Non entro nella questione montaggio, e rimando a poi quella sul miglior film, ma mi pare davvero difficile negare che, per fare un esempio, e al netto dei valori che pure ci sono, i tre premi andati ai suoi attori (Michelle Yeoh, Ke Huy Quan e Jamie Lee Curtis) suonino tantissimo come dei risarcimenti: per non aver mai fatto troppa attenzione prima per i film che faceva dall’altra parte del mondo, per una carriera spezzata e ora ricominciata, per non aver mai dato una statuetta a una bravissima attrice.

C’era, forse, la paura di finire nel mirino della polizia woke come è accaduto ai BAFTA, o di farsi dire ancora una volta: #OscarsSoWhite.

Un discorso analogo, senza questioni razziali, riguarda il premio a Brendan Fraser per The Whale: bravissimo Fraser in un film che ho anche amato, ma anche qui non può non venire il sospetto che per questo attore che è stato a lungo bistrattato e dimenticato da Hollywood si possa trattare di un tardivo risarcimento.

E se non è un risarcimento, è chiaramente un contentino l’Oscar per la miglior canzone andato a “Naatu Naatu”, contenuta in quel RRR che per il resto gli Oscar hanno colpevolmente snobbato.

Ieri, prima di andare a dormire e prima che dall’altra parte dell’oceano iniziasse la cerimonia che ha visto trionfare il film dei Daniels, passati direttamente da un film con Harry Potter morto che peta all'Oscar senza passare dal via, stavo scorrendo le storie di Instagram, e mi sono imbattuto in un video di Richard Brody, il critico cinematografico del New Yorker, nel quale sosteneva che se gli Oscar avessero davvero a cuore il cinema le candidature per il miglior film sarebbero state tutte diverse, e in cui però concludeva con leggerezza dicendo, in sostanza, quello che la gente con un po’ di sale in zucca va ripetendo da tempo: che gli Oscar sono uno spettacolo, sono un gioco, e alla fine l’unica cosa che importa per un film, l’unica cosa che ne attesta la validità in maniera più o meno inequivocabile non sono i premi, ma la prova del tempo.

Ora, visto che si tratta di un gioco, giochiamo: sono pronto a scommettere che un capolavoro come Gli spiriti dell’isola supererà indenne la prova del tempo, mentre ho forti dubbi sulla capacità di reggere alla distanza di EEAAO.

Visto che si tratta di un gioco, lasciatemi dire che se gli Oscar avessero davvero voluto premiare il cinema, avrebbero appunto premiato Gli spiriti dell’isola, o magari quel Women Talking che dai noi la critica ha un po’ sottovalutato e che ha vinto un meritatissimo Oscar per la sua sceneggiatura, quella non originale, mentre sempre a proposito di sceneggiature originali è l'Oscar a quella dei Daniels preferita a quella di McDonagh che fa davvero gridare vendetta al cielo.

Se invece avessero voluto premiare l’industria, o lo spettacolo, sarebbe stato impossibile preferire EEAAO (che mantiene quel suo certo appeal indie tanto comodo, per certi versi) a Top Gun: Maverick.

Anche perché gli Oscar sono sì un gioco ma un gioco con enormi ricadute commerciali.

Ma in fin dei conti, la cosa più sensata da fare è citare Francesco Bruni, che stamane su Facebook ha scritto una verità sacrosanta, sacrosanta come quella di Brody sulla prova del tempo: “Più insensato dei premi di cinema c‘è solo il pretendere che possano mai essere giusti”.