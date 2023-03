Polley torna alla regia a dieci anni dall'ultimo Stories We Tell con una storia chiaramente femminista e militante che, però, e sempre pro e mai contro, e che non dimentica mai la drammaturgia e l'estetica necessarie al cinema. Recensione di Federico Gironi.

Sarah Polley è una che da sempre, prima da attrice (dal Barone di Munchausen di Gilliam agli zombie di Zack Snyder) e poi, ancora di più, da regista, ho sempre seguito con interesse e attenzione. Una che in passato ha diretto film bellissimi come Away from Her, o il documentario (sui generis) Stories We Tell. Sono passati dieci anni da quell’ultimo suo film, e fa piacere constatare che questi dieci anni di iato non hanno affatto perdere la mano, né l’occhio, alla canadese.

Quella storia di Women Talking è una storia terribile. Una storia che parte da fatti realmente accaduti (in Bolivia, in una comunità Mennonita, nei primi anni Duemila) poi raccontati in un romanzo (di Miriam Towes): fatti atroci sullo stupro sistematico di donne che venivano stordite da narcotici veterinari. Di atroce, in Women Talking, non c’è però nulla.

Perché - come già aveva fatto Maria Schrader in Anche io, curiosamente anche quello prodotto da Brad Pitt, come questo, e come Blonde - a Sarah Polley non interessa affatto la sensazionalistica e spesso controproducente messa in scena della violenza, della violenza maschile sulle donne, ma le interessa, come ci dice esplicitamente il titolo del suo film, restituire alle donne la parola. Una parola attraverso la quale trovare coscienza, identità, coraggio, determinazione.

“Quello che segue è un atto d’immaginazione femminile”, avverte Sarah Polley all’inizio del film.

Un film che, quindi, ha qualcosa della fiaba, sicuramente l’astrazione, e che sembra vivere e galleggiare in un tempo sospeso, più sospeso ancora di quello che esiste all’interno di comunità religiose che, ai giorni nostri, si ostinato a vivere, e a pensare, come fossimo ancora nell’Ottocento. Un film che in qualche modo riprende quella sensazione di assenza di peso, e di deriva dalla realtà, di cui parla nelle sue primissime scene la voce narrante, quella di una delle donne protagoniste, la più giovane.

A far diventare ancora più astratto e fiabesco il mondo di Women Talking, la fotografia di Luc Montpellier, curatissima, chiaramente malikiana, ma mai eccessivamente patinata, e soprattutto desaturata per ridurre i colori, ma non le sfumature.

E però, in questo mondo sospeso, nelle 48 ore in cui prima del ritorno nella comunità dei loro aggressori, le donne protagoniste di questo film, chiuse nella bolla di un fienile, discutono di cosa fare (perdonare, come chiesto dagli anziani; rimanere e combattere; andarsene e ricominciare una nuova vita altrove), a dare gravità e concretezza al film sono proprio le parole. Le parole delle donne, finalmente libere di esprimere il loro pensiero libere da ogni condizionamento maschile.

Tutto quello che vediamo, in Women Talking, al netto di alcune composte e limitate digressioni quasi oniriche, sicuramente liriche, sono le protagoniste (brave, molto brave, tutte: dall’eterea Rooney Mara alla rabbiosa Jesse Buckley, passando per la determinata Claire Foy, e per tutte le altre meno note ma non meno capaci: ​​Sheila McCarthy, Judith Ivey, Liv McNeil, Michelle McLeod e Kate Hallett) che parlano, si raccontano, si confrontano, litigano, valutano, ragionano. Che cercano di arrivare a una sintesi e a una decisione, facendo di quello di Polley una sorta di versione femminista di La parola ai giurati.

Non c’è altro, ma non è poco.





Certo, si dirà, Women Talking è un film costruito su una contrapposizione radicale e manichea. Dove l’unico uomo adulto accettabile è quello interpretato da Ben Whishaw, quell’August timido, mite, gentile e innamorato (del personaggio di Mara) chiamato dalla donne, che mai hanno imparato a leggere e scrivere per imposizione patriarcale, a redigere le minute, i verbali, delle loro riunioni. Un uomo, vien da dire, fin troppo desmascolinizzato, e forse l’unico vero punto debole del film, per quanto questo incida solo nel complesso, e non sulla capacità di rendere il personaggio.

Sì, è manicheo, Women Talking, ma mai troppo, e mai in maniera tale da proiettare quella schematica contrapposizione, che nella scena tale lo è necessariamente, anche nel mondo.

Certo, si dirà, Women Talking è un film così chiaro, limpido, dichiarato, enunciato, da diventare un po’ didascalico. Eppure, questo suo didascalismo, che pure non è mai eccessivo, non diventa mai certificazione dell’ovvio, ma trasparenza di pensiero e di parola. Diventa veicolo di accessibilità scevra da ogni possibilità di fraintendimento, ma mai spiegone per dummies.

Bisogna dirlo. Non era facile, in tempi come quelli che viviamo, tempi non troppo equilibrati e con un’evidente tendenza a sbandate poco lucide da ogni parte e ogni punto di vista, fare di Women Talking un film capace di essere chiaro, deciso, femminista e militante, senza che questo lo trasformasse in un film radicalmente antimaschile, o accecato dall’ideologia e prono a eccessi poco utili e producenti. Sarah Polley ci è riuscita, e ci è riuscita tenendo sempre ben presente che il suo, prima che un manifesto, era un film. Un film al quale dedicare grande attenzione e cura nella forma, nella (esemplare) scrittura, nella recitazione. Un film chiuso nella sua storia, ma capace di dialogare col mondo.

Capace di muovere coscienze e sentimenti, e di muoversi in quel grande filone di cinema d’impegno civile (magari discalico, magari manicheo, ma utile) che in passato, a Hollywood, ha toccato molto spesso questioni razziali, e che ora parla di genere. E forse è per questo che la superflua postilla italiana al titolo, Il diritto di scegliere, mi è parsa consonante a quella di Mississippi Burning, Le radici dell'odio.





Alla fine di Women Talking, il povero August, costretto a rinunciare il suo amore, chiede al personaggio di Claire Foy di consegnare all’amata le minute delle discussioni cui ha assistito. E, a suo modo, forse, perfino partecipato. Foy risponde che no, quelle minute sono per lui, per lui, in quanto uomo, e uomo capace di comprendere, sono sempre state.

Ecco, Sarah Polley vede in August il suo spettatore, il suo spettatore maschile, cui consegnare quella grande minuta che è il suo film. Perché resti testimonianza, segno, traccia. Perché si possa comprendere, imparare, o magari soltanto ricordare.

In questo, io, da spettatore, da uomo, non vedo nulla di mortificante, né di degradante.

E la quindicenne che ha visto il film con me, commuovendosi, da spettatrice e da donna, nemmeno.