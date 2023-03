Brendan Fraser vince l'Oscar: il discorso dell'attore che completa la sua rinascita artistica

News Cinema

Non era scontato che vincesse lui, ma è andata così: Brendan Fraser sale sul palco e riceve l'Oscar come Migliore Attore Protagonista per The Whale. Ecco il suo discorso.

Nella Notte degli Oscar 2023, ce l'ha fatta, Brendan Fraser. Che la sua performance fosse di alto livello, era sotto gli occhi di tutti, nonostante il film The Whale avesse tanti elogi quante critiche, dall'anteprima mondiale alla Mostra di Venezia ad oggi. Ricordiamo bene la standing ovation proprio al Palazzo del Cinema del Lido che è stata il primo segnale della rinascita artistica dell'attore. La stagione dei premi ha portato Fraser a conquistare un SAG Award e un Critic's Choice Award, ma non il Golden Globe né il BAFTA, motivo per cui non era scontato che l'Oscar andasse a lui anziché agli altri favoriti Austin Butler e Colin Farrell.

Brendan Fraser, Miglior Attore Protagonista agli Oscar 2023: il discorso sul palco

Brendan Fraser ha fatto il possibile per trattenere le emozioni. Con gli occhi lucidi è salito sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles riuscendo anche esordire con una battuta riferita a film campione della serata Everything Everywhere All at Once. Questo il discorso dell'attore:

Quindi è a questo che somiglia il multiverso! Oh mio Dio, ringrazio l'Academy per questo onore e il nostro studio A24 per aver fatto un film così coraggioso. Sono grato a Darren Aronofsky per avermi lanciato un'ancora di salvezza creativa e per avermi trascinato a bordo della nave The Whale, scritta da Samuel D. Hunter che è il nostro faro. Signori, avete messo a nudo i vostri cuori delle dimensioni di una balena permettendoci di vedere nelle vostre anime come nessun altro avrebbe potuto fare ed è mio onore essere nominato con voi in questa categoria [dice Fraser rivolgendosi agli altri quattro candidati come Miglior Attore Protagonista, ndr].



Voglio dirvi che soltanto le balene possono nuotare alle profondità del talento di Hong Chau [l'attrice che interpreta l'amica e infermiera in The Whale, ndr]. Ho iniziato in questo business 30 anni fa e le cose non sono state facili per me. C'era una struttura che all'epoca non apprezzavo, finché non si è fermata. E voglio solo ringraziarti per questo riconoscimento, perché non sarebbe stato possibile senza il mio cast. È stata come una spedizione subacquea sul fondo dell'oceano, e l'aria e la lenza verso la superficie sono su una barca sorvegliata da alcune persone della mia vita, come i miei figli Holden, Leland e Griffin. Ti amo Griffie! La mia manager JoAnne Colonna, Jennifer Plant e la mia miglior "prima ufficiale" Jeannie. Grazie ancora. A ognuno di voi e a tutti. Vi sono molto grato.