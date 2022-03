OSCAR 2022 - Una Guida essenziale

News Cinema

Tutto quello che c'è da sapere sugli Oscar 2022: la nostra guida ai premi cinematografici più attesi dell'anno. Le informazioni e le notizie più utili per arrivare preparati alla 94esima Notte degli Oscar.

Verso gli Oscar 2022: ecco le cose più utili da conoscere sulla 94esima edizione degli Academy Awards, la cui consegna si svolgerà durante la cerimonia di premiazione nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 marzo:



Dove e come vedere la cerimonia in diretta tv in Italia (anche in chiaro)? Chi sono i candidati agli Oscar 2022 nelle varie categorie? Chi sono i presentatori della Notte degli Oscar 2022 e quali sono le star ospiti della serata che saliranno sul palco per consegnare le ambite statuette dorate ai vincitori degli Oscar 2022? Vi abbiamo riassunto tutto quello che c'è da sapere sugli Oscar 2022 nella guida qui sotto.

La cerimonia degli Oscar 2022 in diretta tv in Italia: dove e quando vederla

Anche quest'anno il pubblico italiano avrà tanti modi di assistere in diretta tv e streaming alla cerimonia di premiazione degli Oscar.

La consegna degli Academy Awards, sarebbe dovuto tornare quest'anno alla sua consueta data di febbraio, dopo il posticipo ad aprile dell'anno scorso dovuto alla pandemia. La Notte degli Oscar 2022 prevista in un primo tempo per il 27 febbraio è stata però nuovamente posticipata per evitare la concomitanza con due eventi televisivi molto seguiti: le Olimpiadi invernali di Pechino e, soprattutto per il pubblico americano, il SuperBowl.

La cerimonia di premiazione degli Oscar 2022 si svolgerà dunque domenica 27 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles.

La diretta tv della di assegnazione dei premi Oscar 2022 inizierà intorno alle 00.15 ora italiana (dunque nella notte domenica 27 e lunedì 28 marzo per il pubblico italiano) e andrà in onda in diretta su Sky, sul canale dedicato Sky Cinema Oscar, canale 303 e in simulcast su Sky Uno e in chiaro su TV8.

Per i meno nottambuli ci sarà la possibilità di rivedere Il Meglio della Notte degli Oscar 2022 lunedì 28 marzo a partire dalle 21.15.

Chi presenta la cerimonia di premiazione degli Oscar 2022?

L'ultima cerimonia di premiazione degli Oscar con un presentatore ufficiale risale al 2018, quando a condurre la serata più attesa dell'anno dal mondo cinematografico era stato Jimmy Kimmel. Per le edizioni del 2019, 2020 e 2021, l'Academy e l'ABC avevano scelto di farne a meno, dando il timone della serata alle varie star che si succedevano sul palco per consegnare le statuette.

Per la 94esima cerimonia di premiazione, che si terrà nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 marzo, si è scelto di tornare alle origini, anzi, sì è deciso addirittura di strafare, scegliendo ben 3 conduttrici ufficiali. A presentare la Notte degli Oscar 2022 saranno, infatti, tre attrici di talento Wanda Sykes, Regina Hall e Amy Schumer, definite dal produttore della serata Will Packer, "tre delle più dinamiche ed esilaranti donne con tre stili comici diversi".



A condurre il pre-show, ovvero il red carpet più celebre del mondo, sono stati chiamati Vanessa Hudgens, l'attore Terrence J e il fashion designer Brandon Maxwell.

Tutti i candidati: le nomination agli Oscar 2022

I 9 film candidati ai Premi Oscar di quest'anno, nella categoria principale, sono Belfast, I Segni del cuore - Coda, Don't Look Up, Drive My Car Dune, Una famiglia vincente - King Richard, Licorice Pizza, La fiera delle illusioni - Nightmare Alley, Il potere del cane e West Side Story. Tra loro, il film che hanno ottenuto il maggior numero di candidature nelle varie categorie è Il potere del cane con 12 nomination, seguito a breve distanza da Dune con 10. Al terzo posto troviamo Belfast e West Side Story, entrambi con 7 candidature, e, in quarta posizione Una famiglia vincente - King Richard, candidato in 6 categorie. Ma ecco la lista completa delle nomination agli Oscar 2022:

Miglior Film:

Miglior Regia:

Migliore Attrice protagonista:

Migliore Attore protagonista:

Migliore Attore non protagonista:

Migliore Attrice non protagonista:

Jesse Buckley in La figlia oscura

Ariana DeBose in West Side Story

Judi Dench in Belfast

Kirsten Dunst in Il potere del cane

Aunjanue Ellis in Una Famiglia vincente - King Richard

Migliore Sceneggiatura originale:

Belfast

Don't Look Up

Una famiglia vincente - King Richard

Licorice Pizza

La persona peggiore del mondo

Migliore Sceneggiatura non originale:

Coda

Drive My Car

Dune

La figlia oscura

Il potere del cane

Migliore Film Internazionale:

Migliore Film d'animazione:

Migliore Montaggio:

Don't Look Up

Dune

Una famiglia vincente - King Richard

Il potere del cane

Tick, Tick... Boom

Migliore Scenografia:

Dune

Nightmare Alley

Il potere del cane

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Migliore Fotografia:

Dune

Nightmare Alley

Il potere del cane

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Migliori Costumi:

Cruella

Cyrano

Dune

La fiera delle illusioni - Nightmare Alley

West Side Story

Miglior Trucco e acconciature:

Coming 2 America

Cruella

Dune

Gli occhi di Tammy Faye

House of Gucci

Migliori Effetti visivi:

Dune

Free Guy

No Time to Die

Shang Chi e la leggenda dei dieci anelli

Spider-Man: No Way Home

Miglior sonoro:

Belfast

Dune

No Time To Die

Il potere del cane

West Side Story

Miglior Colonna sonora originale:

Don't Look Up

Dune

Encanto

Madres parallelas

Il potere del cane

Miglior Canzone Originale:

"Be Alive" - King Richard

"Dos Oruguitas" - Encanto

"Down to Joy" - Belfats

"NO Time To Die" - No Time To Die

Miglior Documentario:

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Writing with Fire

Miglior Cortometraggio documentario:

Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

Miglior Cortometraggio:

Ala Kachuu - Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Miglior cortometraggio d'animazione:

Affairs of the art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

Fan Favorite Oscar: ecco i 10 film candidati al premio del pubblico Leggi anche

Le star che consegneranno i premi Oscar quest'anno

Come ogni anno, saranno tantissime le star che saliranno sul palco del Dolby Theatre per consegnare le statuette ai vincitori degli Oscar. Saranno soprattutto attrici e attori, molti dei quali premiati o candidati nelle scorse edizioni degli Academy Awards, ma anche rappresentati del mondo della musica. Come al solito, i loro nomi sono stati annunciati "a rate" nel corso degli ultimi due mesi. Gli ultimi, in ordine di annuncio, sono Josh Brolin, Jacob Elordi, Jake Gyllenhaal, Jason Momoa, Jill Scott, J.K. Simmons, Serena Williams, Venus Williams e Rachel Zegler, che si sono aggiunti alla la cantautrice H.E.R (nome d'arte di Gabriella Sarmiento Wilson), vincitrice l'anno scorso dell'Oscar per la miglior canzone originale del film Judas and the Black Messiah, e gli attori Bill Murray e Elliot Page. Stephanie Beatriz, Jennifer Garner, DJ Khaled, Tiffany Haddish, Tony Hawk, Kelly Slater e Shaun White.

I nomi rivelati precedentemente comprendono: Ruth E. Carter, Kevin Costner, Anthony Hopkins, Daniel Kaluuya, Rami Malek, Lupita Nyong'o, Yuh-Jung Youn, Halle Bailey, Sean "Diddy" Combs, Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson, Samuel L. Jackson, Lily James, Zoë Kravitz, Mila Kunis, Lady Gaga, John Leguizamo, Simu Liu, Shawn Mendes, Rosie Perez, Tyler Perry, Chris Rock, Tracee Ellis Ross, Naomi Scott, Wesley Snipes, Uma Thurman e John Travolta.

Tra le altre presenze sul palco del Dolby Theatre, da segnalare quella di Travis Barker (ex-batterista dei Blink-182) e di Sheila E. che si esibiranno lungo tutta la cerimonia insieme all'orchestra tradizionale.