Oscar 2022, Rachel Zegler reintegrata nella cerimonia dopo le polemiche

Rachel Zegler, protagonista del pluricandidato West Side Story, non era stata nemmeno invitata alla cerimonia di consegna degli Oscar 2022. L'Academy ha ascoltato le proteste dei fan ed è corsa ai ripari.

Qualche giorno fa vi avevamo raccontato di una gaffe dell'Academy riguardante l'imminente cerimonia degli Oscar 2022, prevista domenica 27 marzo: Rachel Zegler, protagonista femminile del West Side Story di Steven Spielberg candidato a sette premi Oscar 2022, non era stata invitata. Rachel non aveva ottenuto nomination, ma era pur sempre fondamentale in un film celebratissimo e favorito. La sua assenza era difficilmente giustificabile, ma pare che, stando a The Hollywood Reporter, l'Academy sia corsa ai ripari, dopo le lamentele dei fan sui social. Leggi anche Oscar 2022, Rachel Zegler di West Side Story non è invitata

Rachel Zegler di West Side Story tra i presentatori degli Oscar 2022, gaffe rientrata