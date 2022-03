Fan Favorite Oscar: ecco i 10 film candidati al premio del pubblico

News Cinema

L'Academy ha reso nota la lista dei film in lizza per il Fan Favorite Oscar, la statuetta dorata assegnata dal pubblico. Fra i prescelti, Spider-Man: No Way Home, Malignant e Cenerentola.

Sono finalmente uscite le candidature all'Oscar per il film preferito dal pubblico. Se questa categoria degli Academy Awards vi suona molto strana o comunque nuova, non preoccupatevi: siete solo rimasti un po’ indietro. Per il 2022 l'Academy ha deciso di introdurre un nuovo riconoscimento: il Fan Favorite Oscar, appunto. Chiunque potrà votare, e questa cosa è molto democratica, anche se consolerà fino a un certo punto chi desiderava che, ad esempio, Spider-Man: No Way Home venisse incluso tra i titoli che gareggiano come miglior film.

I film cadidati al Fan Favorite Oscar

Per votare il film più amato del 2021, si potrà andare su Twitter e digitare il titolo del film prescelto e l'hashtag #OscarsFanFavorite. Oppure si potrà esprimere la propria preferenza sul sito dell’Academy.

Ma andiamo a scoprire quali sono i film selezionati dall'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences. Ovviamente ci sono cinecomic e horror e perfino un film d'animazione, e alcuni siti USA si sbilanciano sui superfavoriti, indicando come possibili vincitori Dune, Spider-Man: No Way Home, Cenerentola e Malignant. Questi, in ogni modo, sono i 10 titoli che si litigheranno il riconoscimento:

Dei dieci prescelti, due figurano anche nella categoria dei migliori film: Dune di Denis Villeneuve e Il potere del cane, il film di Jane Campion con Benedict Cumberbatch che ha ottenuto ben 12 nomination. Sarebbe curioso se uno di questi due titoli si aggiudicasse sia il premio per il miglior film che il Fan Favorite Oscar. Lo scopriremo il prossimo 27 marzo, come sempre a notte fonda.