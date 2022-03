Oscar 2022: i cinque migliori attori protagonisti candidati quest'anno

News Cinema

A litigarsi l'ambito Oscar per il migliore attore protagonista in questo 2022 sono cinque attori conosciuti, stimati e con una ricca filmografia alle spalle. Andiamo a rivedere chi sono.

Chi vincerà quest'anno l'Oscar per il miglior attore protagonista? Bella domanda - direte voi, che proprio non sapreste scegliere a chi assegnarlo o che invece avete le idee chiarissime in proposito. Certo è che, nel 2022, a contendersi il trofeo sono cinque pezzi da novanta. Uno è stato Sherlock Holmes e di recente una favolosa creatura Marvel, un altro è tornato in auge dopo aver recitato in Spider-Man: No Way Home, e un altro ancora ha lavorato con Gabriele Muccino ed è stato perfino il Genio della lampada in cui si imbatte Aladino. Ci sono poi due signori che hanno già vinto statuette dorate: il primo per Non è un paese per vecchi e il secondo per Glory - Uomini di gloria, da non protagonista, e per Training Day. Andiamo a scoprire chi sono i candidati agli Oscar 2022 per una delle categorie più fulgide dei premi cinematografici più importanti.

Ecco i 5 candidati nella categoria del miglior attore protagonista:

Benedict Cumberbatch per Il potere del cane

per Javier Bardem per Being the Ricardos

per Andrew Garfield per tick, tick, Boom!

per Will Smith per Una famiglia vincente - King Richard

per Denzel Washington per Macbeth

Benedict Cumberbatch: nomination all'Oscar come miglior attore protagonista

Per la sua straordinaria performance ne Il potere del cane, che è il film che per numero domina le candidature agli Oscar 2022 con ben 14 candidature, Benedict Cumberbatch non ha ricevuto né lo Screen Actors Guild Award né il Golden Globe. Peccato, perché la sua interpretazione del crudele Phil Burbank è sopraffina. L'attore è già stato candidato all'Oscar come miglior protagonista nel 2015, per The Imitation Game, e questa volta ci restituisce un personaggio rancoroso, introverso e di grandissima complessità, un uomo rude con un arco narrativo importante e insolito. Cumberbatch ha conquistato ultimamente il pubblico più giovane indossando il costume del Dottor Strange, ma è anche stato, sulle tavole del palcoscenico, un eccelso Amleto, e chi sa spaziare da Shakespeare ai supereroi Marvel, passando per Sir Arthur Conan Doyle, merita premi e standing ovation.

Leggi anche Il potere del cane, la recensione: il west di Jane Campion in concorso al Festival di Venezia 2021

Il Potere del Cane: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Javier Bardem: nomination all'Oscar come miglior attore protagonista

C'è chi scrive di Javier Bardem parlando soltanto delle sue improbabili capigliature nei film, un po’ come succede con Nicolas Cage e i suoi attacchi di rabbia, e in effetti il personaggio che ha fatto vincere al marito di Penelope Cruz l'Oscar come miglior attore non protagonista (l’Anton Chigurh di Non è un paese per vecchi) sfoggiava un tremendo caschetto, o taglio alla paggetto. In Being the Ricardos Javier sembra un po’ Elvis Presley ma è già più affascinante, e padroneggia perfettamente l'accento cubano. Impersona una simpatica canaglia, un uomo realmente esistito che rispondeva al nome di Desi Arnaz e che fu sposato per diversi anni con Lucille Ball. Nel film di Aaron Sorkin Bardem duetta magnificamente con Nicole Kidman e dimostra di saper cantare e ballare, e pensiamo che dovrebbe vincere l'Oscar anche solo per la simpatia che sprizza da ogni singolo poro.

Leggi anche Being the Ricardos, la recensione: il miglior film di Sorkin da regista, con una Kidman bravissima

Being the Ricardos: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Andrew Garfield: nomination all'Oscar come miglior attore protagonista

Grazie alla sua apparizione insieme a Tobey Maguire in Spider-Man: No Way home, Andrew Garfield ha infiammato il pubblico cinematografico, e per un po’ non si è parlato che di lui, senza ricordarsi che solo un attore bravo può essere chiamato da registi come Martin Scorsese, David Fincher e - perché no? - anche Mel Gibson. Il fantasioso Lin-Manuel Miranda gli ha affidato, in tick, tick… Boom!, un ruolo che pochi avrebbero potuto interpretare: quello del compositore e drammaturgo Jonathan Larson, che per noi resterà sempre l'autore del musical Rent. Nel film Garfield è stre-pi-to-so, perché è pieno di energia e soprattutto canta benissimo. L'attore, insomma, regge l'intero film sulle proprie spalle e passa dalla gioia alla disperazione, dalla rabbia al buon umore, dall'indecisione alla fermezza. Per la sua performance Andrew ha vinto il Golden Globe. L'attore è alla sua seconda candidatura all'Oscar. La prima è arrivata nel 2017 per La battaglia di Hacksaw Ridge.

tick, tick... Boom!: Il Teaser Trailer Ufficiale del Film - HD

Will Smith: nomination all'Oscar come miglior attore protagonista

Will Smith è alla sua terza candidatura all'Oscar come miglior attore protagonista. Le prime due sono arrivate per Alì e per La ricerca della felicità. Con Una famiglia vincente - King Richard, il nostro si è guadagnato anche la nomination come produttore e ha già all'attivo la vittoria di un Golden Globe 2022. Riscoprendo il successo con la "S" maiuscola e il favore del pubblico grazie a Bad Boys for Life, Smith ha trovato, nel film di Reinaldo Marcus Green, il personaggio perfetto: un uomo realmente esistito e tuttora vivente di nome Richard Williams. Si tratta del padre delle campionesse di tennis Venus e Serena Williams, una persona buona ma decisa a trasformare le figlie in due fenomeni di uno sport da sempre appannaggio e proprietà dei bianchi. Will ha fatto un lavoro straordinario sull'accento e sulla infinita tenerezza di Williams, individuo semplice ma tutt'altro che ingenuo che ha pensato in grande per la propria famiglia e ha realizzato il suo sogno di genitore. Viste le tematiche che il film affronta e l'interpretazione del suo protagonista, non è detto che non arrivi a Will Smith, per questo ritratto umano autentico e commovente, proprio l'ambita statuetta

Leggi anche Una famiglia vincente: la recensione del film sulla famiglia Williams con Will Smith

Una Famiglia Vincente - King Richard: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Denzel Washington: nomination all'Oscar come miglior attore protagonista

Denzel Washington interpreta il primo Macbeth dalla pelle nera di tutta la storia del cinema, ed è bello che sia lui, che è stato il primo afroamericano ad aggiudicarsi l'Oscar come miglior attore protagonista dopo Sidney Poitier. Allo stesso modo fa piacere che Joel Coen gli abbia messo a disposizione un personaggio tanto sfaccettato e sofferente e che lo abbia inserito in un contesto scenografico splendido, illuminandolo con una fotografia in bianco e nero. Dei cinque candidati, Washington è quello che ha avuto più nomination. E’ stato infatti inserito nella cinquina dei protagonisti anche grazie a Flight, Barriere, End of Justice. All’attivo Denzel ha inoltre tre candidature come miglior attore non protagonista: per Grido di libertà, Malcolm X e Hurricane. Ciò non implica necessariamente più possibilità di vincere, come ci insegnano la storia del premio e casi come quello di Leonardo DiCaprio prima di Revenant - Redivivo

Leggi anche The Tragedy of Macbeth, la recensione: Joel Coen goes solo, tra forma e sostanza