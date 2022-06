Omaggio al mito di Alberto Sordi con alcuni dei suoi grandi film in streaming

News Cinema

L'icona della commedia italiana nasceva a Roma il 15 giugno 1920. Celebriamone l'arte con cinque titoli in streaming indimenticabili.

Il 15 giugno 1920 nasceva a Roma il mito di Alberto Sordi. Insieme agli altri tre “Cavalieri” della Commedia all’Italiana - ovvero Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi e Nino Manfredi - è stato protagonista di una stagione irripetibile nella storia del cinema italiano. Più degli altri però Sordi ha scelto di spingere con costanza i propri personaggi al limite, avvicinandoli alla macchietta e molto spesso al grottesco, al fine di esplicitare con pienezza le piccole grandi ipocrisie della società italiana, in particolare quella del boom economico. I cinque film in streaming scelti per rendergli omaggio sono di fattura elevatissima, ma dobbiamo ammettere che se fossero stati disponibili nelle piattaforme La grande guerra (1959) e Un borghese piccolo piccolo (1977), entrambi di Mario Monicelli, non avremmo esitato a inserirli nella lista. Per il resto, come sempre, buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati dal grande Alberto Sordi

Lo sceicco bianco

Un americano a Roma

Il vigile

Una vita difficile

Il marchese del Grillo

Lo sceicco bianco (1952)

Il primo film diretto da Federico Fellini lancia definitivamente nell’Olimpo del cinema italiano un Alberto Sordi davvero perfetto, capace di mostrare l'aspetto bonario ma anche fannullone e ipocrita dell’uomo medio italiano. Commedia con quel pizzico di vena surreale propria del grande regista, Lo sceicco bianco rappresenta un esordio che lascia intravedere in pieno tutto quello che autore e protagonista saranno capaci di fare in futuro. Ovvero molto, moltissimo grande cinema. I due collaboreranno ancora con I vitelloni qualche anno dopo. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

Un americano a Roma (1954)

La commedia diretta dal grande Steno che fa diventare Alberto Sordi un’icona italiana rappresenta un lavoro sugli stereotipi della nostra cultura tanto sagace quanto benevolo. La voglia di essere “internazionale” di Nando Meliconi, trasteverino verace, racconta di un Paese che dopo la Liberazione è diventato in qualche modo schiavo del colonialismo culturale ed economico a stelle e strisce. Un americano a Roma rappresenta ovviamente tutto questo in chiave comica e leggera, ma non per questo meno presente. E la scena della pastasciutta preferita al cibo americano rimane da inchino per tempi di recitazione. Magnifico Sordi. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

Il vigile (1960)

Diretto dal grande artigiano dell’industria cinematografica Luigi Zampa, Il vigile diventa fin dalle primissime scene un affresco dell’Italia perbenista e bacchettona di quel periodo, dove la moralità comune si piega volentieri di fronte ai potenti. Un film spassoso ma anche velatamente amaro e soprattutto pessimista. Sordi ne Il vigile propone uno dei suoi personaggi forse più estremi, una caricatura accanita del funzionario pubblico. Film di notevole spessore se visto con l’occhio della satira sociale. Da studiare, ancora oggi può insegnare molto, soprattutto a Roma e dintorni…Disponibile su Infinity +.

Una vita difficile (1961)

Dino Risi è sempre stato un acerrimo nemico dei vizi dell’Italia del Dopoguerra, e Una vita difficile è probabilmente lo schiaffo più forte e sonoro che ha dato alla nostra società. Questo spaccato di vita italiana che va dalla Seconda Guerra Mondiale ai primi anni ‘60 è un concentrato di dolore, arroganza, idealismo bieco e ipocrisia sfacciata. Accanto a un Sordi amaro come mai una bravissima Lea Massari, con a supporto Franco Fabrizi e Claudio Gora. Film davvero estremo nella sua amarezza e disillusione. Ma che coraggio, e che rappresentazione opaca di chi siamo stati. E siamo…Disponibile su Google Play.

Il marchese del Grillo (1983)

Il ritorno alla collaborazione con Mario Monicelli regala ad Alberto Sordi la possibilità di coniugare al massimo livello il suo stile di recitazione istrionico e la sua romanità verace. Il risultato è Il marchese del Grillo, film in costume ambientato ai tempi della Roma papalina che sbeffeggia l’aristocrazia balorda e fangosa del tempo, ma anche per contrappasso la Roma dei politici e dei burocrati odierni. Un magnifico Paolo Stoppa e molti altri grandi caratteristi al servizio di un Sordi eccelso, libero e irresistibile. Altro ruolo iconico, ancora oggi amato come nessun altro. Disponibile su Rakuten TV, CHILI.