Oggi nasceva Vittorio De Sica: omaggio all'artista con i suoi film che trovate in streaming

Da Ladri di biciclette a Matrimonio all'italiana: questi i film in streaming del cineasta premiato quattro volte con l'Oscar.

Il 7 luglio 1901 nasceva a Sora, in provincia di Frosinone, il genio artistico di Vittorio De Sica. Considerato unanimemente uno dei cineasti principali del Neorealismo italiano, De Sica ha attraversato più di quarant’anni di cinema nostrano e internazionale con una classe e un’eleganza che non temevano affatto di confrontarsi con generi e toni più popolari, soprattutto quello della commedia. Candidato all'Oscar come miglior attore non protagonista grazie ad Addio alle armi, Vittorio De Sica ha però ottenuto gli onori più alti della sua incredibile carriera dietro la macchina da presa. Basti pensare che quattro opere da lui dirette hanno ottenuto l’Academy Award per il miglior film straniero, record che detiene in compagnia di un altro “maestro” come Federico Fellini. Ecco dunque i cinque film in streaming con cui vogliamo rendere il doveroso omaggio a un artista unico, eclettico, vitale. Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming diretti da Vittorio De Sica

Ladri di biciclette (1948)

Dopo il trionfo di Sciuscià (incredibilmente non disponibile in streaming) De Sica bissa con un film di impatto estetico ed emotivo senza precedenti. Ladri di biciclette scrive un momento fondamentale del Neorealismo, lo cementa non soltanto dell’immaginario cinematografico ma anche nel tessuto sociale del paese. Il volto di Lamberto Maggiorani diventa immediatamente icona di dignità anche nelle difficoltà. Film imperdibile, secondo Oscar al film straniero per De Sica. Disponibile su Amazon Prime Video.

Miracolo a Milano (1951)

De Sica diventa il primo a tentare una deviazione estetica e nel tono rispetto alle coordinate del Neorealismo. Grazie a questo film poetico e suggestivo ancora oggi, arriva la Palma d’Oro al Festival di Cannes. Miracolo a Milano si trasforma in un piccolo gioiello di speranza e inventiva, un toccasana per un momento storico-politico non certo facile per il Paese. Straordinaria la sequenza delle scope volanti. Gioiello di cinema. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

Umberto D. (1953)

Per quello che riteniamo assolutamente il capolavoro di Vittorio De Sica, parlare di film che chiude un’epoca non è azzardato. Umberto D. lavora sui tempi della verità cinematografica come nessun altro film precedente, ottenendo dei risultati capaci di arrivare dritti al cuore. La sequenza del protagonista che si vergogna a chiedere la carità per strada spezza il cuore, così come il magnifico finale. Nomination all’Oscar per il miglior soggetto. Film meno blasonato di altri dell’autore, ma meritevole di essere considerato tra gli altissimi della nostra storia. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

La ciociara (1960)

Tratto dal romanzo omonimo di Alberto Moravia, questo è il film che regala a Sophia Loren Oscar come miglior attrice protagonista e Palma d’Oro a Cannes. Dramma asciutto finché non esplode in tutto il suo orrendo finale, La ciociara “svela” la passione di de Sica per il genere, senza però mai scadere nel pietismo annunciato. Nel cast anche un tumultuoso Jean-Paul Belmondo. Altro film epocale per De Sica. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Matrimonio all’italiana (1964)

Storia d’amore splendida e dolorosa, ma anche di onore e dignità umana. Ispirato da Eduardo De Filippo, Matrimonio all’italiana vede De Sica dare il dovuto spazio alla Loren e a un Marcello Mastroianni ai massimi livelli del suo saper giocare tra serie e faceto. Nomination all’Oscar per la miglior attrice e per il film straniero. Opera magistrale, disincantata, piena di vigore e passione per la vita. Uni dei film più amati del cineasta e degli attori, e con pieno merito. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.