"Mi chiamano Gladiatore": i migliori film di Russell Crowe che trovate in streaming

L'iconico attore neozelandese compie oggi 59 anni. Eccovi cinque film in streaming per ricordare quanto sia entrato nell'immaginario cinematografico collettivo.

Compie oggi 59 anni il neozelandese Russell Crowe, attore che a cavallo tra i due millenni ha letteralmente dominato la scena hollywoodiana. Capace di ottenere la nomination all’Oscar come miglior attore protagonista per tre anni consecutivi - a memoria negli ultimi decenni ci sono riusciti soltanto illustri colleghi come Jack Nicholson, Al Pacino e William Hurt - Crowe ha alternato in quel periodo ruoli fortemente carismatici con altri che ne hanno invece evidenziato la capacità di lavorare con il non-detto, con la vita interiore del proprio personaggio. Manca purtroppo all’appello delle piattaforme Insider - Dietro la verità (1999) di Michael Mann, che avremmo voluto inserire nella cinquina di film in streaming selezionata per rendergli omaggio. Come al solito buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Russell Crowe

Pronti a morire

L.A. Confidential

Il gladiatore

Master & Commander

Cinderella Man - Una ragione per lottare

Pronti a morire (1995)

Pronti a morire: Il Trailer Ufficiale del Film

Al suo primo vero ruolo in una produzione hollywoodiana Crowe centra immediatamente il film di culto. Sam Raimi dirige un western iperbolico che cita Sergio Leone in ogni scena, ma lo fa con un senso del cinema e della tragedia personali. Pronti a morire vede protagonista una efficace Sharon Stone, ma a confronto con Gene Hackman e Leonardo DiCaprio che si sfidano per l’onore c’è poco da fare. Non fermatevi alla superficie della messa in scena mirabolante, c’è molta sostanza sotto di essa! Grande opera di genere. Disponibile su CHILI, Google Play.

L.A. Confidential (1997)

Che gran noir post-moderno ha diretto Curtis Hanson! L’adattamento da due romanzi di James Ellroy scritto insieme a Brian Helgeland rappresenta uno spettacolo enigmatico e angosciante del genere, rivisitato con l’occhio magnifico del direttore della fotografia Dante Spinotti. L.A. Confidential si avvale oltre che di un Crowe duro dal cuore tenero ma anche di un tagliente Guy Pearce, di Kevin Spacey, di una Kim Basinger da Oscar e del potente James Cromwell. Film notevole, suadente e “malato”, di enorme spessore cinematografico. Da amare ed essere disposti a lasciarsi ammaliare da esso. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, Disney +.

Il gladiatore (2000)

Il Gladiatore: il trailer del film

Oscar come miglior attore protagonista per Crowe, che fa di Massimo Decimo Meridio un’icona del cinema contemporaneo. Anche grazie alla regia potente e ispirata di Ridley Scott, il quale come sempre confeziona uno spettacolo esteticamente ineccepibile. Le musiche di Hans Zimmer condiscono poi uno spettacolo vertiginoso quale è Il gladiatore. Nel cast un Joaquin Phoenix davvero calzante, Connie Nielsen, Richard Harris e Oliver Reed. Ancora oggi un titolo impossibile da evitare per chi ama il cinema mainstream hollywoodiano. Disponibile su Google Play, Netflix, Amazon Prime Video.

Master & Commander (2003)

Altro film dal fascino incredibile quello che Crowe realizza insieme al maestro Peter Weir. Una fotografia da Oscar regala a Master & Commander l’estetica del capolavoro, una storia di avventura, scoperta e amicizia in grado di ispirare lo spettatore. Accanto al protagonista un Paul Bettany bravissimo, che impreziosisce e di molto il prodotto. Film intenso, ispirato, bellissimo da vedere e potente da vivere sulla propria pelle. Forse il miglior film realizzato da Russell Crowe. Senz’altro uno dei migliori di Weir, il che vuol dire moltissimo…Disponibile su NOW.

Cinderella Man - Una ragione per lottare (2005)

Cinderella man - Una ragione per lottare: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Dopo l’exploit di A Beautiful Mind - dove Crowe forse meritava qualcosa in più della sola nomination all’Oscar - la coppia con Ron Howard si riforma con questo film pugilistico che racconta la Grande Depressione con verità empatica. I duetti del protagonista con un magnifico Paul Giamatti sono da applausi, ovvero il cuore pulsante di Cinderella Man - Una ragione per lottare. Parabola dolorosa e avvincente di un pugile che combatte per il latte, una delle frasi memorabili di un film sentito, commovente e sincero. Spettacolo popolare nel senso alto e migliore del termine. Bellissimo. Disponibile su CHILI, Disney +.