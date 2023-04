Meno di Trenta 2023: i candidati della quarta edizione

News Cinema

Sono state annunciate le candidature dei premi principali di Meno di Trenta, un'iniziativa ideata da Stefano Amadio e Silvia Saitta che rivolge l'attenzione agli artisti di cinema - in particolare attori e attrici - dai 30 anni in giù. L'edizione 2023 è la quarta, e già durante la serata di lancio, il 21 gennaio al Teatro Vascello di Roma, sono stati assegnati dei premi speciali, in attesa del gran finale nel mese di giugno.

La quarta edizione di Meno di Trenta si distingue per alcune novità. Ad esempio non sono previste distinzioni di genere, e quindi, invece di avere quattro categorie - miglior attore di cinema, miglior attore di serie tv, miglior attrice di cinema, miglior attrice di serie tv - ci saranno due macro categorie con ragazzi e ragazze insieme. Nuova anche la collaborazione con Ciak, che assegnerà due premi, nonché la location della premiazione, che sarà il festival Lo schermo è donna, che ha sede a Fiano Romano ed è diretto da Alberto Crespi e Rocco Giurato.

I premi speciali della quarta edizione di Meno di Trenta

Tornando a i premi speciali, la direzione artistica di Meno di Trenta ha consegnato il Miglior Meno di Trenta Cinema&Serie tv a Vincenzo Crea, che nella serie Tutto chiede salvezza interpreta Gianluca, bipolare e gay che si invaghisce di Federico e finisce per diventare suo amico. La direttrice artistica del teatro Vascello, Manuela Kustermann, ha invece assegnato i premi Miglior Meno di Trenta - Teatro a Matilde Bernardi, Michele Eburnea, Emanuele Linfatti ed Evelina Rosselli. Da segnalare, infine, i due premi Miglior Meno di Trenta - Cinemotore, con la collaborazione del giornalista Sergio Fabi: uno a Claudia Marchiori (Il nostro generale) e uno a Patrizia Iorio (Il Principe di Roma).

Nelle passate edizioni di Meno di Trenta sono stati premiati giovani attori di indiscusso talento, come Carlotta Antonelli, Phaim Bhuiyan, Ludovico Di Martino, Giacomo Ferrara, Aurora Giovinazzo e Giulio Pranno, per fare soltanto alcuni nomi.

Meno di Trenta: le candidature ai premi principali della quarta edizione

E veniamo alle nomination per i premi principali di Meno di Trenta. A decretare i vincitori sarà una giuria stampa. Ne fanno parte Emanuele Bigi, Nicole Bianchi, Damiano Panattoni, Carola Proto, Lucrezia Leombruni, Manuela Santacatterina.

Candidature per Meno di Trenta - Cinema

Sara Ciocca - Io sono l’abisso di Donato Carrisi

Greta Gasbarri - Mia di Ivano De Matteo

Francesco Gheghi - Piove di Paolo Strippoli

Dharma Mangia Woods - Quando di Walter Veltroni

Saul Nanni - Brado di Kim Rossi Stuart

Francesco Patanè - Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa

Romano Reggiani - Lamborghini: The man behind the legend di Bobby Moresco

Valentina Romani - Il Sol dell’Avvenire di Nanni Moretti

Candidature per Meno di Trenta - Tv

Valentina Bellè - The Good Mothers di Elisa Amoruso, Julian Harrods

Ambrosia Caldarelli - Circeo di Andrea Molaioli

Francesco Centorame - SKAM 5 di Ludovico Bessegato

Federico Cesari - Tutto chiede salvezza di Francesco Bruni

Emanuele Di Stefano - Romulus II - La guerra per Roma di Matteo Rovere, Michele Alhaique, Enrico Maria Artale, Francesca Mazzoleni

Marianna Fontana - Romulus II - La guerra per Roma di Matteo Rovere, Michele Alhaique, Enrico Maria Artale, Francesca Mazzoleni

Niccolò Galasso - Mare Fuori - stagione 3 di Ivan Silvestrini - Rai Fiction

Fotinì Peluso - Tutto chiede salvezza di Francesco Bruni