London Critics' Circle Film Awards: Trionfano Tár e Gli Spiriti dell'Isola

News Cinema

L'associazione dei critici cinematografici inglesi ha assegnato i London Critics' Circle Film Awards. I premi più importanti sono andati a Tár di Todd Fields e a Gli Spiriti dell’Isola di Martin McDonagh.

La stagione dei premi cinematografici si è aperta già da un po’ e ieri, a Londra, sono stati assegnati i London Critics' Circle Film Awards. Secondo l'associazione dei critici inglesi il film dell'anno è Tár.

Il film con Cate Blanchett, che da noi uscirà il 9 febbraio, ha vinto altri due premi: per il miglior regista - anzi regista dell'anno - e la migliore attrice protagonista. La Blanchett non è nuova a questo riconoscimento, che ha ricevuto anche per Blue Jasmine.

Nel ricevere il London Critics' Circle Film Award, Cate Blanchett ha ringraziato i critici londinesi per aver abbracciato la complessità, dato che Tár è senza dubbio un film complesso.

Todd Field, invece, ha ringraziato la sua protagonista, che si è buttata anima e corpo nel film, mettendo in secondo piano gli affetti. Regista e attrice non avevano mai lavorato insieme prima.

Ha ottenuto invece quattro London Critics' Circle Film Award Gli Spiriti dell'Isola, altro film di grande pregio, diretto da quel Martin McDonagh che ci ha regalato Tre Manifesti a Ebbing, Missouri e In Bruges. Colin Farrell ha vinto il premio per il miglior attore protagonista, Barry Keogh quello per il miglior attore non protagonista e Kerry Condon quello per la migliore attrice non protagonista. Sono andati poi al film il premio per lo sceneggiatore dell'anno (Martin McDonagh) e il Premio Attenborough per il miglior film inglese/irlandese dell'anno. Gli Spiriti dell'Isola è già arrivato nelle nostre sale, e il consiglio che vi diamo è di vederlo, preferibilmente in lingua originale.

Da notare, l'ex-aequo di Decision to Leave e The Quiet Girl per il miglior film internazionale. A pronunciare il discorso più bello è stata Michelle Yeoh, premiata per Everything Everywhere All at Once. Ecco le sue parole sul personaggio che interpreta nel film:

Ho riconosciuto nel suo eroico viaggio quello che attraversano moltissime donne, mogli, madri e figlie. La cosa che ho maggiormente in comune con lei è il fatto di non arrendersi, né in amore, né quando c'è di mezzo la gentilezza e soprattutto mai quando in ballo c'è la famiglia.

London Critics' Circle Film Awards: tutti i premi

Ecco l'elenco completo dei vincitori dei London Critics' Circle Film Awards: