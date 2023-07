La Fondazione Cinema per Roma annuncia la programmazione e gli ospiti illustri delle "sue" cinque arene

News Cinema

Ecco i film delle cinque arene romane gestite dalla Fondazione Cinema per Roma proiettati dall'11 al 19 luglio. L'ingresso è gratuito e la visione sarà preceduta da un'introduzione di un personaggio del mondo dello spettacolo.

È stata annunciata la programmazione delle cinque arene romane curate dalla Fondazione Cinema per Roma. Si tratta di 33 film che verranno proiettati dall'11 al 19 luglio. L'ingresso è gratuito e alcuni film saranno introdotti dagli autori e/o autori, il che renderà l'esperienza unica e inimitabile.

Si godranno ad esempio il ponentino, e si spera non l'afa, Carlo Verdone, Toni Servillo, Serena Rossi, Luca Zingaretti, Virginia Raffaele, Paolo Calabrese, Adriano Giannini. Nel frattempo, al MAXXI, prosegue la rassegna cinematografica Le Città Invisibili, che celebra uno dei più bei romanzi di Italo Calvino nel centenario della sua nascita. Infine, dal 20 luglio sarà attiva una nuova arena a Santa Maria della Pietà.

Le cinque arene gestite dalla Fondazione Cinema per Roma sono: l'Arena di Corviale, l'Arena di Tor Bella Monaca, la Roma Cinema Arena al Parco degli Acquedotti, l'arena al Teatro India e l’arena della Casa del Cinema, situata nel verde di Villa Borghese.

La programmazione delle cinque arene e gli ospiti

Nell'Arena di Corviale saranno proiettati Il cacciatore di Michael Cimino (introdotto da Luca Zingaretti), Troppo forte (presentato da Carlo Verdone), Il lato positivo - Silver Linings Playbook (commentato da Paolo Calabresi) e Joker (di cui parlerà Adriano Giannini).

Passando all’Arena di Tor Bella Monaca, due attrici italiane incontreranno il pubblico: Serena Rossi e Virginia Raffaele. La prima accompagnerà il musical dei Manetti Bros. Ammore e malavita (di cui è protagonista femminile), mentre la seconda dirà la sua su La forma dell'acqua di Guillermo del Toro.

Fino al 23 luglio, l'area esterna del Teatro India accoglierà un'arena estiva di circa 400 posti, con una rassegna di cinema italiano dal titolo Luglio sotto un sipario di stelle al Teatro India. Il ciclo di film rende omaggio a Mario Martone, Anna Magnani e Toni Servillo. L’ultimo sarà al centro della serie di proiezioni tra il 13 e il 16 luglio, con quattro film che lo vedono protagonista: Viva la libertà di Roberto Andò (che sarà introdotto dall’attore), La ragazza del lago di Andrea Molaioli, La grande bellezza di Paolo Sorrentino e 5 è il numero perfetto di Igort.

Prosegue il programma estivo della Casa del Cinema, dove, presso il Teatro Ettore Scola, si terranno gli ultimi due appuntamenti con Nouvelle Vague sul Tevere. Oggi, martedì 11 luglio alle ore 21, sarà proiettato Le Mépris di Jean-Luc Godard in versione restaurata. Mercoledì 12 luglio alle ore 21 verrà presentato En Corps (La vita è una danza) di Cédric Klapisch, preceduto da un incontro con il pubblico che vedrà protagonisti l’attrice-ballerina Marion Barbeau e il regista Cédric Klapisch (in streaming). Dopodiché, nell’ambito della rassegna Il cinema al cinema, il pubblico vedrà, il 22 luglio, The Artist di Michel Hazanavicius. Ultimo film proiettato sarà il musical di Rob Marshall Nine, ispirato a 8½ di Federico Fellini.

Dal 12 al 28 luglio, la Fondazione Cinema per Roma realizzerà la seconda edizione di Roma Cinema Arena, la grande sala cinematografica all’aperto di circa mille posti situata in uno dei luoghi più belli della città, il Parco degli Acquedotti. Ogni sera, a partire dalle ore 21.15, il programma ospiterà tre rassegne a ingresso gratuito presentate da registi, attori e critici: la prima sarà un tributo alla città di Roma, la seconda proporrà celebri film in versione restaurata, la terza festeggerà il compleanno di grandi personaggi del cinema e di film entrati nel mito. Roma Cinema Arena sarà inaugurata, mercoledì 12 luglio, dalla proiezione di Bellissima di Luchino Visconti. La proiezione sarà introdotta da Caterina D’Amico, figlia di Suso Cecchi D'Amico, sceneggiatrice del film al fianco di Visconti e Francesco Rosi. Il giorno successivo sarà la volta di Persepolis di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud, preceduto da un saluto in video di Marjane Satrapi. Venerdì 14 luglio l'onore toccherà a Quién Sabe? di Damiano Damiani, che sarà presentato dal critico cinematografico Marco Giusti, mentre sabato 15 la regista Liliana Cavani sarà sul palco per il suo Francesco. Infine, Mercoledì 19, Ladri di biciclette di Vittorio De Sica verrà accompagnato da Andrea De Sica.

Per ulteriori informazioni sulla programmazione delle arene romane, potete andare sul sito della Fondazione Cinema per Roma.