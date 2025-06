John Wick 5: qual è l'unica condizione per il ritorno di Keanu Reeves?

News Cinema

Secondo una fonte vicina alla produzione, Keanu Reeves avrebbe un'importante condizione per riprendere il suo ruolo da protagonista in John Wick 5.

Da tempo è stato annunciato un quinto film di John Wick e Keanu Reeves avrebbe posto una condizione importantissima per il suo ritorno. Il franchise d’azione con protagonista il killer professionista da cui prende il nome finora ha generato quattro film, una Serie TV prequel ed un primo spin-off dedicato a Ballerina, ma in cantiere ha diversi progetti tra cui un film d’animazione ed un altro spin-off. Per quanto riguarda il quinto film della saga principale, tempo addietro Keanu Reeves aveva già manifestato le proprie perplessità, riferendosi alla sua prestazione fisica. Ora, a distanza di tempo, una fonte avrebbe riferito a In Touch quali sarebbero le sue condizioni.

John Wick 5, le condizioni di Keanu Reeves per tornare nel franchise secondo una fonte

Secondo quanto riferito da In Touch, Keanu Reeves ha superato i 60 anni ed è consapevole della propria performance fisica, certamente diversa rispetto al primo film di John Wick uscito nel 2014. Affinché il sequel diventi realtà, le scene d’azione dovrebbero quindi essere commisurate alla performance offerta dall’attore in questione. Una fonte a In Touch ha rivelato: “Quello che sta succedendo con John Wick in questo momento è la lenta ascesa che accompagna qualsiasi film di Keanu Reeves al giorno d'oggi. La sceneggiatura è in fase di scrittura e Keanu è perfettamente onesto su ciò che è disposto e non disposto a fare in termini di stunt. Non si può fingere. È totalmente onesto su ciò che può e non può fare, e ha messo a dura prova il suo corpo per questi film”.

Reso ufficiale durante il panel di Liosngate al CinemaCon 2025, John Wick 5 rivedrà ancora una volta alla regia anche Chad Stahelski, che ha diretto i precedenti quattro film. La trama, ad oggi, risulta sconosciuta ma il regista ha anticipato che la storia questa volta potrebbe andare ben oltre la Grande Tavola. Pur essendo stato annunciato al CinemaCon, non è detto che John Wick 5 diventerà realtà. Il regista, infatti, ha affermato che la storia è una sorta di enigma considerato il finale di John Wick 4 e il destino del suo protagonista, ma di voler trovare un modo per far funzionare le cose, anche perché Lionsgate è molto interessata allo sviluppo del film, considerata la notorietà del franchise.