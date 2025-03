John Wick 5 confermato, ma tornerà anche Keanu Reeves?

News Cinema

Lionsgate ha confermato che un quinto film su John Wick è in fase di realizzazione, ma non ha specificato se tornerà anche Keanu Reeves.

Sono trascorsi più di dieci anni dal debutto di John Wick sul grande schermo e, un po’ come il suo protagonista, anche il franchise lotta costantemente per sopravvivere e non vuole darla vinta alla morte. Lionsgate, infatti, ha confermato che un quinto film è in fase di lavorazione, ma non è detto che Keanu Reeves riprenderà il ruolo dell’amato assassino. Il franchise di John Wick è già in fase di ampliamento: dopo John Wick 4, è stata lanciata una Serie TV spin-off intitolata The Continental, distribuita in streaming su Prime Video, ed è in arrivo anche il suo primo spin-off cinematografico intitolato Ballerina e con protagonista Ana de Armas. Considerato i diversi progetti in corso, in molti avevano ormai perso le speranze in merito ad un quinto film, ma a sorpresa Lionsgate ha confermato che si farà. La grande domanda è: cosa ne sarà di Keanu Reeves?

John Wick 5 si farà, ma con Keanu Reeves?

Jenefer Brown, Head of Global Products & Experiences presso Lionsgate, ha riferito a ComicBook, in occasione della John Wick Experience a Las Vegas, che il franchise proseguirà lungo la propria strada: “Questo mondo continua a crescere e ad espandersi in modi incredibili. Il prossimo capitolo è ovviamente Ballerina, che il nostro primo film spin-off e non vediamo l’ora che venga presentato al mondo. Abbiamo poi annunciato di star lavorando ad un quinto film su John Wick. Penso che ci siano altri spin-off in arrivo, una serie tv e un videogioco”, ha precisato. Dopodiché è stato affrontato l’elefante nella stanza: cosa ne sarà del protagonista interpretato da Keanu Reeves? Brown ha suggerito: “Abbiamo condiviso che stiamo sviluppando un quinto film di John Wick. Ma John Wick potrebbe essere morto. Siamo tutti col fiato sospeso in attesa di scoprire cosa succederà”.