Jerry Bruckheimer racconta La Ragazza del Mare: "Una sfida, ma la reazione del pubblico è la nostra ricompensa"

News Cinema

Abbiamo intervistato sul film e sullo stato dell'industria il leggendario produttore di film come Top Gun, Bad Boys, Armageddon, Pirati dei Caraibi e infiniti altri blockbuster di Hollywood, qui alle prese con un progetto di taglio e scala assai differenti, che vedremo in streaming su Disney+ dal 19 luglio.

È uno dei produttori più potenti di Hollywood, e da solo ha plasmato buona parte dell'immaginario hollywoodiano degli anni Ottanta e Novanta. È l'uomo dietro Flashdance, la serie di Beverly Hills Cop e ai due Top Gun. Si è inventato Michael Bay e la serie dei Pirati dei Caraibi. Tra gli altri titoli che portano la sua firma, American Gigolo, Con Air, Black Hawk Down, Le ragazze del Coyote Ugly, Il mistero dei Templari, Prince of Persia.

Lui è Jerry Bruckheimer, classe 1943, una vita passata a lavorare nel cinema. Il suo film più recente è Un piedipiatti a Beverly Hills - Axel F, prestissimo vedremo in streaming Il ministero della guerra sporca di Guy Ritchie, ma anche un altro titolo che sembra essere di taglio, genere e formato del tutto diverso da quelli elencati fino a questo momento: La ragazza del mare, biopic su Gertrude Ederle, nuotatrice olimpica, detentrice di cinque record mondiali, ma soprattutto nota come la prima donna ad attraversare la Manica a nuoto nel 1926. Nel ruolo di Gertie, la Daisy Ridley di Star Wars; alla regia, il norvegese Joachim Rønning, che con Bruckheimer aveva lavorato in Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar.

La ragazza del mare: il trailer ufficiale del film dal 19 luglio su Disney+

"Non conta la dimensione di un progetto: quello che conta è sempre la storia, e i personaggi", ci racconta Bruckheimer via Zoom, come a ribadire che pure senza esplosioni, aerei da caccia o scontri a fuoco, questo è un suo film a tutti gli effetti.

Bruckheimer spiega poi che il progetto di questo film è nato quando Jeff Nathanson ("un grande sceneggiatore, e un uomo con un gran senso dell'umorismo", qui coinvolto come produttore) stava cercando qualcosa che la figlia potesse vedere e non trovava nulla che lo convincesse. "È capitato poi che sia finito in un negozio di libri usati dove ha trovato questo libro [la biografia della Ederle scritta da Glenn Stout, n.d.r.] e ce l'ha portato", dice Bruckheimer. "Abbiamo subito amato questa storia e le emozioni che generava, e subito abbiamo capito che era una storia perfetta per il grande schermo".

Curioso che il produttore abbia parlato di "grande schermo" per un film che nel mondo esce quasi ovunque in streaming, ma quando si tocca l'argomento Bruckheimer non ha incertezze: "per me non cambia nulla se un film è pensato per il cinema o per le piattaforme. Per me contano in ogni caso una grande storia, delle grandi immagini, la grande portata di un film".

E per quanto riguarda il futuro dell'industria, Bruckheimer è ottimista: "Penso che il cinema sia ancora un'esperienza collettiva, ma è bello che ci sia tanta offerta anche a casa. Certo, è un momento difficile. C'è stato il COVID, ci sono stati due scioperi, ce ne potrebbe essere un'altro, ma penso che tutto si sistemerà. La gente vuole intrattenimento, e i film glielo garantiscono fin dalla nascita del cinema. Le persone vogliono uscire di casa, condividere l'esperienza della visione con qualcuno, e film come Barbie e Oppenheimer hanno dimostrato che, se fai qualcosa di buono, la gente uscità di casa per andarlo a vedere".

Bruckheimer non cita subito il "suo" Top Gun: Maverick, tra i film che hanno rilanciato il consumo di cinema in sala dopo la pandemia, la lo fa quando decido di raccontargli che, proprio un paio di giorni prima di questa intervista, le mie figlie avevano visto per la prima volta il Top Gun originale, appassionandosi tantissimo. "Sono sempre felice quando posso divertire qualcuno, anche se accade 35 anni dopo", ride il produttore. "Sono contento che le tue figlie si siano divertite, e questo punto spero che vedano anche Maverick: per me è stato bello riportare al cinema un personaggio dopo tutto quel tempo, e penso che quel film abbia contribuito molto a riportatare la gente al cinema. Quando le persone tornano, sono incoraggiate a farlo di nuovo se vedono qualcosa di grande e emozionante sullo schermo".





Top Gun: Maverick, per quanto particolare, era un sequel, e Bruckheimer ammette senza problemi che, nella Hollywood di oggi, fare un sequel è più facile che non fare un film nuovo. "Fare La ragazza del mare è stata una vera sfida", racconta. "Ci abbiamo messo nove anni. C'erano due studios legati al progetto che, poi lo hanno abbandonato, e poi è arrivata la Disney, e abbiamo lavorato ancora sul copione per andare incontro alle loro esigenze. È stata dura ma siamo stati tenaci, tutti: Daisy Ridley è rimasta legata al film per tutto questo tempo, e lo stesso ha fatto il regista Joachim Rønning. La nostra ricompensa è stata la reazione del pubblico: nei test screening il film ha avuto i riscontri più positivi di sempre, e io qualche buon film alle spalle l'ho avuto", dice con un understanding un po' sornione.

Per il produttore quella di La ragazza e il mare è una storia "capace di emozionare e di ispirare tante giovani donne: Trudy Ederle ha spianato la strada per tutte le atlete venute dopo di lei. Hanno fatto di tutto per fermarla ma lei, nonostante fosse una donna, figlia di immigrati tedeschi, e parzialmente sorda, ha dimostrato che il posto delle donne non era necessariamente in cucina. Ha attraversato il canale della Manica a nuoto battendo di due ore il record appartenuto a un uomo. Poi vedi le immagini della vera parata che le è stata dedicata, alla fine del film, la più grande mai organizzata per uno sportivo, e ti chiedi come mai non avessi mai sentito parlare di lei prima. È qualcosa che mi piace: trovare dei personaggi le cui tracce si sono perse nel tempo e che invece dovrebbero essere ricordati: come ho fatto in altri due film sportivi come Il sapore della vittoria e Glory Road".

Quello che conta davvero, però, per Jerry Bruckheimer, sono "le emozioni che arrivano dalla storia e dal percorso dei personaggi, la gente che esce del cinema con le lacrime agli occhi per l'emozione: è per questo che facciamo i film. A me piace stare in fondo alla sala, nei cinema, e vedere il pubblico che si emoziona: è per questo che faccio il mio lavoro".

Un lavoro che il produttore ama, non avendo alcuna intenzione di rallentare nonostante gli anni che passano: "Rallentare non è nel mio orizzonte. Magari un giorno la gente si stancherà del tipo di film che produco, magari succederà qualcosa che mi impedirà di continuare a lavorare come faccio adesso, o cambierà qualcosa nell'industria. Ma per ora a me piace divertire la gente. Mi piace parlare con la stampa, trovare una storia, svilupparla, scegliere un regista, e poi il cast, far partire la preparazione e andare sul set, e poi la postproduzione. È fantastico. Ogni film che faccio mi fa imparare qualcosa di nuovo su un certo mondo. È quello che mi sta succedendo ora col film sulla Formula 1 con Brad Pitt". Un film nel quale, racconta Bruckheimer, l'attore americano si è allenato per tre mesi per poter guidare davvero un'auto composta da un telaio di F1 e un motore di F2, "e va davvero veloce".

E dopo quel film, che vedremo nell'estate del prossimo anno, cosa ha in programma Bruckheimer? "Sono sempre alla ricerca di un progetto nuovo, ogni giorno. Dovremo capire cosa fare, e ve lo farò sapere al più presto", conclude sorridendo.