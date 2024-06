Brad Pitt in Formula 1: ecco quando lo vedremo

News Cinema

C'è una data d'uscita ufficiale per il film interpretato dal celebre attore americano ambientato tra i circuti del mondiale di F1.

È da tempo che si fa un gran parlare dell'annunciato film sulla Formula 1 interpretato da Brad Pitt, avvistato di recente nei paddock dei circuiti che hanno ospitato le prime gare del mondiale F1 del 2024, poiché il film è stato girato durante i weekend in cui si sono effettivamente svolti i Gran Premi. Ora sappiamo quando lo vedremo in sala. Apple Original Films, principale produttrice, ha anninciato che il film sarà distribuito nelle sale di tutto il mondo e in IMAX® da Warner Bros. Pictures in Nord America il 27 giugno 2025 e a livello internazionale a partire dal 25 giugno 2025.

Come è ovvio, il film - il cui titolo ufficiale ancora non è stato reso noto, è realizzato in collaborazione con la Formula 1, tanto che tra i produttori, oltre al regista del film Joseph Kosinski (quello di Top Gun: Maverick), alla Jerry Bruckheimer Films e alla Plan B Entertainment di Brad Pitt c'è anche la Dawn Apollo Films del sette volte campione del mondo di F1 Sir Lewis Hamilton.

Nel film Brad Pitt interpreta il ruolo di un ex pilota che torna in Formula 1. Con lui c'è Damson Idris, che interpreta del suo compagno di squadra all'APXGP, una squadra immaginaria sulla griglia di partenza. Il cast comprende anche la candidata all'Oscar® Kerry Condon, il vincitore dell'Oscar® Javier Bardem, il vincitore dell'Emmy e del Golden Globe Tobias Menzies, Sarah Niles e Kim Bodnia.