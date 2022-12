Il Wizarding World ™ prima di Harry Potter: Animali Fantastici - I Segreti di Silente su NOW

News Cinema

Animali Fantastici - I segreti di Silente, disponibile su Sky Cinema e in streaming su NOW, è il terzo film dei prequel alla saga di Harry Potter. Scopriamo qualcosa in più del film e delle sue radici in un progetto di J. K. Rowling di qualche anno fa.

Animali Fantastici - I segreti di Silente, disponibile su Sky Cinema e in streaming su NOW e su Sky, è il terzo film della saga prequel di Harry Potter, nata dalla fantasia della scrittrice J. K. Rowling: questa serie di lungometraggi ha però una genesi un po' diversa dalla saga ammiraglia che ha divertito e rapito più generazioni. Non proviene infatti da romanzi preesistenti, anche se prende il via comunque da un progetto letterario. Scopriamo qualcosa sugli Animali Fantastici e sui film che finora compongono questa epica vicenda.

Animali Fantastici, com'è nata la saga prequel di Harry Potter

S'intitolava "Gli animali fantastici: dove trovarli" un libro scritto dalla creatrice di Harry Potter J. K. Rowling: fu pubblicato nel 2001, quando il ciclo narrativo di Harry non si era ancora concluso, ed era in realtà pensato per un'operazione di beneficenza, della quale J. K. si è fatta spesso portavoce nella sua carriera. L'idea era devolvere l'80% della cifra ricavata dalla vendita alla celebre associazione britannica Comic Relief, nata nel 1985 e votata alla creazione di svaghi e divertimenti a scopo benefico. Lungo solo 128 pagine nella sua versione originale, il libro però non era un romanzo!

Abbracciando l'idea di un mondo, anzi di un Il Wizarding World ™ (com'è chiamato l'universo potteriano), si metteva in mano al lettore una vera e propria guida di "magizoologia", s'immagina realizzata tra gli anni Dieci e Venti del secolo scorso dall'esperto Newt Scamander (Scamandro in italiano). Il personaggio era stato citato nel primo romanzo "Harry Potter e la Pietra Filosofale" (1997), proprio come autore del libro di testo studiato a Hogwarts per la cura delle creature magiche. In sostanza quest'operazione ideata da J. K. Rowling ci metteva tra le mani lo stesso bestiario visionario sul quale avevano studiato Harry, Ron e Hermione!

Animali Fantastici, dal manuale alla storia

La saga cinematografica di Animali Fantastici è stata finora sempre diretta da David Yates, già regista in pectore del Il Wizarding World ™, attivo da Harry Potter e l'Ordine della Fenice (2007) in poi. C'è una particolarità però che rendere questi film diversi da quelli del ciclo potteriano: non si basano su storie preesistenti sulla carta stampata, così è stata J. K. Rowling in persona a firmarne le sceneggiature originali... e nel caso di Animali Fantastici - I segreti di Silente è stata affiancata da Steve Kloves, una vecchia conoscenza, lo sceneggiatore che firmò sette degli otto film di Harry Potter. Questo rende il terzo capitolo ancora più particolare: si prosegue certo la narrazione epica generale, cioè lo scontro tra i maghi "buoni" capitanati da un giovane Silente (Jude Law) e la fazione dittatoriale anti-Babbani di Grindelwald (qui Mads Mikkelsen), però questo lungometraggio ha un tono più leggero: è scanzonato e avventuroso, con evidenti inchini e omaggi ai film classici. Animali Fantastici - I segreti di Silente oltretutto è il più importante della nuova saga, perché rappresenta narrativamente un punto fermo per questo primo arco di storie, nell'attesa di notizie su un possibile prosieguo.



