Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello e Il Ritorno del Re nella top 10 degli incassi dopo un ritorno in sala

Dopo un solo giorno nelle sale USA, Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello e Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re raggiungono un buon risultato entrando nella top ten degli incassi del weekend appena trascorso. Oggi sarà la volta de Il Ritorno del Re.

Negli Stati Uniti i primi due film della trilogia del Signore degli Anelli si sono guadagnati un posto all'interno degli incassi del fine settimana appena trascorso. Ispirati alla monumentale opera di J.R.R. Tolkien, Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello e Il Signore degli Anelli: Le due Torri sono tornati in sala rispettivamente l’8 e il 9 giugno. In realtà non si tratta dei film che abbiamo visto nel 2001 e del 2003, ma di extended version in 4K, che domani saranno seguite da Il Ritorno del Re. Dopodiché l’intera trilogia verrà proiettata nei cinema per i prossimi due weekend. Parlando di risultati, notiamo che La Compagnia dell’Anello si è piazzata in ottava posizione con 2.44 milioni di dollari, mentre Il Ritorno del Re ha guadagnato il nono posto con 1.9 milioni di dollari.

Perché la trilogia del Signore degli Anelli torna al cinema?

Se vi state domandando per quale ragione i tre film di Peter Jackson siano rientrati nella programmazione dei cinema, sappiate che a monte della scelta c'è la promozione di The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, il film di animazione di Kenji Kamiyama che racconta una vicenda anteriore alle vicende de La Compagnia dell’Anello, e cioè la storia di Helm Hammerhand, da cui prende il nome il Fosso di Helm. Hammerhand è un leggendario re di Rohan che si ritrova a fronteggiare l'attacco improvviso di Wulf, il signore di Dunland, in cerca di vendetta dopo la morte del padre. Ricordiamo che fra questo film e la trilogia originale, sono usciti i tre film de Lo Hobbit (Lo Hobbit; Un viaggio inaspettato, Lo Hobbit : La desolazione di Smaug e Lo Hobbit - La battaglia delle cinque armate) e la serie tv Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. inoltre non dobbiamo dimenticare The Lord of the Rings: The Hunt of Gollum, che sarà dedicato al personaggio mirabilmente interpretato nella saga da Andy Serkis. Serkis sarà anche regista, mentre Peter Jackson si ritaglierà il ruolo di produttore. Infine ci sarà spazio per la seconda stagione de Gli Anelli del Potere.

Ritorni al cinema a confronto

Ma torniamo ai film che riescono in sala, che non sono certo una novità. Eppure, a partire dal 2020 c'è stato un incremento sia del fenomeno un po’ per via del Covid, e quindi della lenta ripresa dell'industria e un po’ per la pausa di arresto scatenata dallo sciopero degli attori e degli sceneggiatori.

Screen Rant ha confrontato il risultato al botteghino dei due film della saga di Peter Jackson con quello di altri grandi classici che hanno avuto una seconda vita in sala e, rispetto al primo Spider-Man di Sam Raimi e a Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma, La Compagnia dell’Anello e Le due Torri non hanno certo fatto scintille. E tuttavia dobbiamo tenere presente il fatto che sono stati al cinema solamente un giorno e non l'intero fine-settimana- Questo cambia le cose, e potremo farci un’idea del reale seguito dell’intera prima trilogia soltanto fra due settimane.