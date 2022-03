Il Red Carpet degli Oscar 2022: le star più eleganti, i vestiti più belli, il sostegno all'Ucraina

News Cinema

Anche se il red carpet degli Oscar 2022 è stato scintillante come non mai, in molti, a cominciare dal nostro Paolo Sorrentino, indossavano il fiocco blu che significava solidarietà per l'Ucraina. Andiamo a scoprire chi c'era sul tappeto rosso e chi era più bello e più chic.

Specchio, specchio delle mie brame, chi sono i più belli del reame? Se il reame è Hollywood, e il paragone sembra calzante, e il terreno di gioco è il Red Carpet degli Oscar 2022, allora ci teniamo a dire che i gusti sono gusti, e tuttavia alcuni outfit erano più belli e più donanti di altri. Noi, comunque, ne abbiamo scelti diversi. In generale, gli abiti femminili erano luminosi, i maschili in parte colorati. Nonostante questo, prima della cerimonia di premiazione degli Oscar 2022, e anche durante, i presenti hanno parlato della guerra, questione ben più urgente e importante di un premio o di un vestito firmato.

Il red carpet degli Oscar 2022: i migliori, i peggiori, i più solidali

Le donne

Era splendida, nel suo abito Valentino Haute Couture, Zendaya, che grazie a Dune e a Spider-Man: No Way Home sta vivendo un momento dorato. Eppure la gonna del suo abito era in lamè argentato, mentre il top era in seta bianca e lasciava scoperta una bella porzione di busto. Molti hanno commentato dicendo che 10 anni fa avere il ventre scoperto sarebbe stato considerato un oltraggio. Ne siamo sicuri?

In un’edizione del tappeto rosso tutta lustrini, chignon e code di cavallo, e make up dalle tonalità calde, si è distinta anche Lupita Nyong’o, che indossava un abito di Prada dorato. Favoloso lo chignon altissimo.

A ricordarci Grace Kelly e i suoi abiti di colori delicati ci ha pensato Nicole Kidman, accompagnata come sempre dal marito Keith Urban. La diva era in celeste polvere e il vestito, con uno sbuffo in vita, era un Armani Privé. Quando c'è la Kidman, è di scena la classe.

Nicole Kidman looks beautiful on the #Oscars red carpet. https://t.co/FHX0Gast4T— Pop Crave (@PopCrave) March 27, 2022

Davvero meravigliosa era Zoë Kravitz​, alias la Catwoman di The Batman. Con un abito rosa di Yves Saint Laurent, sembrava proprio Audrey Hepburn.

Zoë Kravitz never fails to impress. See every red carpet look from 2022 #Oscars here: https://t.co/QwSdZHv4SU pic.twitter.com/Ftb6kd4Q0y— Vogue Runway (@VogueRunway) March 28, 2022

E che dire di Jessica Chastain, vincitrice dell'Oscar come migliore attrice protagonista? Il suo vestito Gucci rame e glicine era forse il più bello di tutti, così leggero e perfetto per la carnagione chiara dell'interprete de Gli occhi di Tammy Faye. E poi un tocco di primavera non guasta mai.

This year's #Oscars red carpet is red hot! 🔥✨Check out all of the looks from Hollywood's biggest night here. https://t.co/rcYuSgrimh— On The Red Carpet (@OnTheRedCarpet) March 27, 2022

Non siamo rimasti folgorati, lo dobbiamo dire, dalla mise firmata Chanel di Kristen Stewart, candidata all’Oscar per Spencer. L'attrice aveva infatti degli short molto short, una giacca aperta e una camicia bianca tutta sbottonata. L'acconciatura, poi, era alla "sono appena uscita dalla doccia".

Kristen Stewart and at fiancée Dylan Meyers share a kiss on the red carpet at the #Oscars. https://t.co/abMq1BYSsP pic.twitter.com/5FObv4pm1D— Variety (@Variety) March 27, 2022

Gli uomini

Passando ai maschietti, dobbiamo dire che a osare è stato indubbiamente Timothée Chalamet, che sfoggiava un look Vuitton. Sensazionale la giacca di paillettes, e soprattutto l'idea di non indossare nulla sotto. A 26 anni l'attore, che è protagonista di Dune, dimostra di saper essere super sexy nonostante sia piuttosto androgino. Lui sa di essere irresistibile, e un po’ ci gioca.

Niente male, sempre secondo noi, la giacca in velluto bordò di Andrew Garfield, mentre il completo celestino con stivaletto abbinato di Kodi Smit-McPhee proprio non ci ha fatto innamorare.

Molto elegante Kenneth Branagh in blu e bizzarro ma perfetto, visto anche il fisico atletico di colui che lo indossava, il completo fiorato di David Oyelowo.

Strabocciati Nikolaj Coster-Waldau in bianco (gelatiiiiii!) e Sebastián Yatra con uno smoking color Peppa Pig.

El cantante @SebastianYatra ha sido uno de los grandes protagonistas de la noche. Con su look en rosa y su nominación al #Oscars2022 a 'Mejor canción original' ¡viene a darlo todo! | Todos los looks, aquí > https://t.co/e2cAWegWN0 pic.twitter.com/lhH0Spsivy— HOY Magazine (@HoyMagazine) March 27, 2022

Per noi, infine, il più sensuale e maschio resta Javier Bardem, in total black.

Love is in the air❣️#Oscars pic.twitter.com/AQMkAuuLQB— On The Red Carpet (@OnTheRedCarpet) March 28, 2022

Non possiamo concludere il nostro racconto del red carpet senza dirvi che alcuni attori indossavano nel taschino dello smoking un fazzoletto con i colori dell'Ucraina, ad esempio Jason Momoa. La maggior parte delle star, però, aveva sul vestito un fiocco azzurro (sempre a rappresentare il paese invaso dalla Russia di Putin), con la leggenda stampata #withrefugees. Fra queste il nostro Paolo Sorrentino con la moglie, Filippo Scotti e Luisa Ranieri, poi Jamie Lee Curtis, Guillermo del Toro e Diane Warren.