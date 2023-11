Il cinema di Kathryn Bigelow raccontato attraverso cinque film in streaming

News Cinema

La prima donna a vincere l'Oscar per la regia compie oggi 72 anni. Ecco i film in streaming che l'hanno resa un'autrice di culto.

Compie oggi 72 anni Kathryn Bigelow, prima regista nella storia a vincere l’Oscar nella categoria. Grazie a una capacità espressiva vigorosa e mai banale, l’autrice nata in California nel 1951 ha diretto alcuni titoli di culto dei nostri tempi, come ampiamente dimostrano i cinque film in streaming che presentiamo qui sotto. Non ci resta dunque che lasciarvi al cinema potente e spesso elegante di Kathryn Bigelow, e come sempre vi auguriamo anche una buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da Kathryn Bigelow

Il buio si avvicina

Point Break - Punto di rottura

The Hurt Locker

Zero Dark Thirty

Detroit

Il buio si avvicina (1987)

Variazione sul tema del vampiro realizzata con l’estetica dell’action-movie. Il buio si avvicina a tratti è un film addirittura brutale, con momenti di cinema realmente spettacolari e personaggi a tutto tondo anche dentro i confini del genere. In un cast che sembra divertirsi un mondo ci sono anche Lance Henriksen e Bill Paxton. Davvero un vampire-movie di spessore, una miscellanea di fascinazioni che molto deve alla scena punk americana. Cinema di muscoli. Disponibile su Amazon Prime Video.

Point Break - Punto di rottura (1991)

Il film per cui, molto probabilmente più degli altri, la Bigelow verrà ricordata è un action scatenato ma anche filosofico, che possiede la trama perfetta per inserire scene spettacolari alternate a riflessioni hippie sulla vita e sulla libertà. Patrick Swayze si ritaglia un ruolo di culto, Keanu Reeves come agente sotto copertura è carismatico, Gary Busey a supporto istrionico come sempre. Point Break - Punto di rottura diverte, esalta e per chi ha il cuore leggermente tenero commuove anche. Con un finale simbolico e da ricordare. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

The Hurt Locker (2009)

The Hurt Locker: Trailer del film diretto da Kathryn Bigelow

Il film dell’Oscar arriva grazie a una sceneggiatura coinvolgente di Mark Boal ma soprattutto la performance straordinaria di Jeremy Renner, soldato che disinnesca mine antiuomo e bombe in zona di guerra. Film tesissimo e doloroso, The Hurt Locker possiede la possanza dei grandi film di guerra, insieme al suo nichilismo. Oltre alle scene di indubbia spettacolarità nel loro dramma, anche momenti di sorprendente introspezione. Toglie il respiro, emoziona, mostra l’orrore del conflitto che si combatte per le strade cittadine. Davvero riuscito. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Zero Dark Thirty (2012)

Zero Dark Thirty: Il nuovo trailer italiano in HD

Secondo noi il miglior film diretto da Kathryn Bigelow, risulta ancora oggi incredibile che non abbia ottenuto almeno - ALMENO - una seconda nomination all'Oscar per la regia. Jessica Chastain comanda letteralmente Zero Dark Thirty con una performance magnifica, nerboruta e fragile. Accanto a lei un ambiguo e vibrante Jason Clarke, insieme a Kyle Chandler e un altro gruppo di enormi caratteristi. Girato, fotografato e montato come meglio non si potrebbe, un lungometraggio destinato a rimanere impresso. A lungo. Molto a lungo. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Detroit (2017)

Detroit: Trailer italiano ufficiale - HD

Il racconto sincopato degli scontro a sfondo razziale nella Detroit del 1967 possiede molti difetti e rallentamenti nel ritmo ma anche una sequenza centrale di impatto incredibile, un pungo allo stomaco dello spettatore ma anche dell’America bianca e ancora oggi convinta di aver superato il problema del razzismo sotterraneo. Detroit vede un cast di attori ispirato, in particolare un Will Poulter semplicemente terrificante. Per un’ora almeno rimane un film magnificamente costruito, poi la parte finale purtroppo si perde dietro quale retorica eccessiva. ma il marchio della Bigelow migliore è comunque decisamente presente. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.