I più famosi film in streaming ambientati a Miami

Abbiamo selezionato cinque titoli in streaming che vedono la città della Florida protagonista di storie drammatiche con personaggi difficilmente dimenticabili...

Dedichiamo oggi il nostro approfondimento storico-cinefilo alla città di Miami, luogo di confine geografico e simbolico del cinema americano. Con il suo clima tropicale, la vegetazione rigogliosa e le spiagge assolate, Miami si è prestata come ambientazione perfetta per storie e personaggi appunto al limite, psicologie “forti” che metaforicamente hanno rappresentato il cuore rigoglioso e strabordante del luogo. Eccovi dunque i cinque film in streaming che a nostro avviso meglio hanno rappresentato al pubblico mondiale lo spirito irruento di Miami. Buona lettura.

I migliori cinque film in streaming ambientati a Miami

Scarface

Piume di struzzo

Ogni maledetta domenica

Bad Boys II

Miami Vice

Scarface (1983)

Scarface: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Probabilmente il film di maggior culto di Brian De Palma. Remake aggiornato del classico anni ‘30 di Howard Hawks, Scarface è un gangster-movie estremo, furibondo come la sua iconica sequenza finale. Un Al Pacino mai così sopra le righe domina, oseremmo dire fagocita le sequenze, leone in una gabbia dorata e peccaminosa quale è Miami. Michelle Pfeiffer, Robert Loggia, Mary Elizabeth Mastrantonio e Steven Bauer compongono il cast principale di un’opera volutamente improntata all’eccesso. A noi onestamente non fa impazzire - De Palma ha saputo essere ben più contenuto ed efficace - ma indubbiamente è un lungometraggio di impatto...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Piume di struzzo (1996)

Solo il genio e l’eleganza di Mike Nichols potevano rivisitare la pochade scatenata che era Il Vizietto e renderla un film di classe come Piume di struzzo. Non che Robin Williams, Nathan Lane e un Hank Azaria incontenibile non rendano il prodotto brioso e assolutamente comico. Ma il tono del film si dipana molto più suadente e a suo modo malinconico rispetto all’originale. Quando poi entrano in scena Gene Hackman e Dianne Wiest ecco che il livello del film di Nichols si eleva all’ennesima potenza. Diventando spettacolo maestoso. Film epocale. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Ogni maledetta domenica (1999)

Ogni maledetta domenica: il trailer del film

Il film sportivo di Oliver Stone non poteva che rappresentare il football americano come una guerra. E magari lo è davvero. Il generale Al Pacino deve scegliere quali soldati/gladiatori schierare sul campo di battaglia, come gestire le loro personalità strabordanti e le loro psicologie fragilissime. Dennis Quaid, Jamie Foxx sono i suoi condottieri, in un cast che comprende anche Aaron Eckhart, James Woods, Cameron Diaz e molti altri. Ogni maledetta domenica è spettacolo tumultuoso e irresistibile, montato in una maniera che i giocattoloni della Marvel se lo sognano. E poi il mitico monologo del coach è davvero efficace. Da rivedere, è sempre più adrenalinico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Bad Boys II (2003)

Della trilogia che vede protagonisti i poliziotti senza frontiere Will Smith e Martin Lawrence abbiamo scelto il secondo episodio poiché rappresenta meglio lo stile esorbitante ed esplosivo di Michael Bay. Bad Boys II infatti diventa fin da subito un susseguirsi di scene d’azione e distruzione degne della saga di Transformers, con i due eroi inarrestabili nel procedere verso l'amministrazione della giustizia. A colpi di pallottole ovviamente. Una Miami sfavillante fa da cornice a un classico del filone sparatutto mescolato al pop-corn movie usa e getta. Vanesio e superficiale, a irresistibile. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Miami Vice (2006)

L'altra faccia della lotta al crimine di Miami non poteva che essere quella di Michael Mann. La sua trasposizione della celebre serie TV da lui creata è un film notturno, cupo e popolato di mostri ai margini della società. Colin Farrell, Jamie Foxx, Naomie Harris, Justin Theroux e una Gong Li mai così affascinante compongono il cast di un action-movie potentissimo, che palpita di un cuore pulsante e doloroso sotto una confezione che nulla concede allo spettacolo ma paradossalmente è essa stessa grande spettacolo. Miami Vice è grande cinema di immagini e sentimenti. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.