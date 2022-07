I migliori film in streaming di un autore "maledetto" di nome Abel Ferrara

News Cinema

Il regista de Il cattivo tenente e The Addiction compie oggi 71 anni. Ecco il meglio in streaming di una filmografia piena di grandi film.

Compie oggi 71 anni Abel Ferrara, autore “maledetto” che in particolar modo negli anni ‘90 è stato un punto di riferimento imprescindibile per tutti gli amanti di cinema indipendente americano, quello libero di esprimere il proprio discorso poetico in tutta la sua forza espressiva. Mancano purtroppo all’appello delle piattaforme Fratelli (1995) e New Rose Hotel (1998), che consideriamo tra le sue opere maggiormente riuscite, ma i cinque film in streaming selezionati per rendergli affettuoso omaggio sono comunque grande cinema, viscerale e spesso asfissiante. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretti dal grande “maledetto” Abel Ferrara

Re di new York

Il cattivo tenente

Ultracorpi - L’invasione continua

The Addiction

Pasolini

Re di new York (1990)

Il film che lancia la carriera di Abel Ferrara a livello internazionale è un noir metropolitano oscuro e avvelenato, una discesa nell'inferno del sottobosco del crimine splendidamente cavalcata dal protagonista Christopher Walken. Re di New York ricorda da vicino il Mean Streets di Martin Scorsese, ma ne porta alla estreme conseguenze il lato autodistruttivo delle figure in scena. Un film potente e viscerale, grande cinema indipendente. Disponibile su Amazon Prime Video.

Il cattivo tenente (1992)

Tutto quello che abbiamo appena scritto a proposito del film precedente ma ancora più accentuato e suggestivo. Harvey Keitel presta anima e corpo al protagonista con una prova dolorosa e strabordante, davvero una delle migliori performance della sua carriera. Il cattivo tenente mette in scena la New York del sottobosco umano, quella di criminali e poliziotti in cerca di redenzione che conosco soltanto la via del sangue e della violenza. Ferrara all’ennesima potenza, in un lungometraggio spesso devastante eppure impossibile da abbandonare. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes.

Ultracorpi - L’invasione continua (1994)

Interessante rivisitazione del classico di fantascienza che nelle mani di Ferrara diventa un film schierato, fortemente politico nel raccontare l’America violenta e militarista. Ultracorpi - L’invasione continua vede tra i protagonisti un intenso Forest Whitaker, Gabrielle Anwar e Meg Tilly. Non tutto funziona alla perfezione ma il film quando centra l’obiettivo di angosciare lo fa con reale potenza cinematografica. Soffre al confronto con i film di Don Siegel e soprattutto Terrore dallo spazio profondo di Philip Kaufman, ma rimane un’opera di tutto rispetto. Disponibile su Google Play.

The Addiction (1995)

Il capolavoro di Abel Ferrara, e in generale uno dei lungometraggi più radicali e coerenti dell’intero decennio. Una Lili Taylor innocente e terribile allo stesso tempo racconta alla perfezione la dualità umana, il desiderio di redenzione come la spinta verso la perdizione. Il bianco e nero pazzesco di Ken Kelsch fa di The Addiction un film visivamente portentoso, mentre il discorso filosofico sulla libertà di scelta colpisce nel segno in tutta la sua forza. Nel cast anche una magnetica Annabella Sciorra e un magnifico Christopher Walken. Disponibile su Amazon Prime Video.

Pasolini (2014)

Il film dedicato all’ultima notte del poeta butale della cinematografia italiana è un’opera sincera e appassionata, che mette in scena l’essere umano impossibile da scindere con l’artista. Willem Dafoe tratteggia un Pier Paolo Pasolini affascinante, carismatico, pronto al sacrificio estremo pur di difendere la sua libertà di pensiero e azione. Pasolini si muove tra realismo e finzione onirica, in un connubio che in molti momenti rappresenta il meglio del cinema di Abel Ferrara degli ultimi anni. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.