I migliori film in streaming di Florence Pugh, protagonista di Thunderbolts*

News Cinema

L'attrice inglese ha già una carriera fatta di successi al botteghino e presso la critica. A confermarlo i cinque film in streaming che trovate qui sotto.

Dal momento che torna nelle sale italiane con il cinecomic della Marvel Thunderbolts*, vogliamo dedicare gli odierni cinque film in streaming al talento di Florence Pugh. A neppure trent’anni di età - li compirà il prossimo gennaio - l’attrice inglese ha già collezionato numerosi successi di critica e pubblico e una candidatura all’Oscar. Ricordiamo che parteciperà anche all’attesissimo blockbuster sempre della Marvel/Disney Avengers: Doomsday. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Florence Pugh, protagonista di Thunderbolts*

Piccole donne

Midsommar - Il villaggio dei dannati

Black Widow

Oppenheimer

Dune - Parte Due

Piccole donne (2019)

Piccole Donne: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Dopo essersi affermata come attrice da tenere d’occhio in alcuni film indipendenti, la Pugh ottiene addirittura la nomination all’Oscar come non protagonista grazie all’adattamento diretto da Greta Gerwig. Saoirse Ronan conduce Piccole donne nella sua elaborazione tutta contemporanea del classico. Nel cast anche una sorniona Meryl Streep, Bob Odenkirk, Timothée Chalamet e altri caratteristi di lusso. Un film elegante e sciolto, che arriva anche alle nomination per il miglior lungometraggio, l’attrice protagonista e la sceneggiatura tra le altre. Arriva la sola statuetta per i migliori costumi. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Midsommar - Il villaggio dei dannati (2019)

Midsommar - Il Villaggio dei Dannati: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Nello stesso anno la Pugh è protagonista del disturbante folk-horror diretto da Ari Aster. Dopo il notevolissimo Hereditary, Midsommar - Il villaggio dei dannati conferma che il cineasta non è intenzionato a servire incondizionatamente gli stilemi del genere, ma vuole aggiungervi qualcosa di personale, anche se spesso stralunato. Il risultato di questo film funziona soltanto a tratti, ma quando lo fa colpisce allo stomaco e terrorizza. Jack Reynor e Will Poulter compongono il cast di questo film originale anche nella sua discontinuità. Da vedere. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

Black Widow (2021)

Black Widow: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il cinecomic della Marvel diretto da Cate Shortland e dedicato all’eroina interpretata da Scarlett Johansson funziona decisamente meglio di molti altri prodotti confezionati malamente dalla Major in questi ultimi anni. Black Widow è un più che discreto spy-thriller con ottime scene d’azione estensione sprigionata anche dai rapporti complessi tra i personaggi. Nel cast anche David Harbour, Ray Winstone, Olga Kurylenko e Rachel Weisz. Ci si diverte, si parteggia per le eroine, si assiste a uno spettacolo intelligente e discretamente confezionato. Intrattenimento con la giusta misura di intelligenza. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, Disney +.

Oppenheimer (2023)

Oppenheimer: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Il ruolo forse emotivamente più intenso del biopic diretto da Christopher Nolan, dopo ovviamente il protagonista interpretato da Cillian Murphy. Oppenheimer è un puzzle narrativo che non sempre funziona, possiede alcune slabbrature infatti, ma a livello visivo è davvero un lungometraggio eccezionale. Se poi aggiungiamo Robert Downey Jr., Emily Blunt e tutti gli altri attori che vi partecipano, la formula funziona in pieno. Incassi stratosferici, sette premi Oscar tra cui quelli per film, regia, attore protagonista e non. Poco o nulla da dire per un prodotto confezionato in maniera impeccabile, anche se a nostro avviso un po’ sopravvalutato. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Dune - Parte Due (2024)

Chiudiamo col secondo capitolo della saga di fantascienza diretta da Denis Villeneuve a cui la Pugh aggiunge tutto il proprio carisma e la necessaria eleganza per il ruolo della figlia dell’imperatore Christopher Walken. Dune - Parte Due propone uno spettacolo se possibile ancora maggiore del primo capitolo, anche se probabilmente meno preciso a livello narrativo. Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Austin Butler e tutti gli altri regalano al cast di questo blockbuster profondità emotiva e carisma. Visivamente portentoso, denso e stilizzato. Il meglio del cinema fantastico contemporaneo. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.