I migliori film in streaming che mettono in scena la Guerra Fredda

Grandi autori come Stanley Kubrick e Steven Spielberg si sono confrontati con il periodo della Cortina di Ferro. Ecco i film in streaming che noi preferiamo.

24 agosto 1991 Mikhail Gorbachev si dimetteva da Segretario del Partito Comunista Sovietico. L’artefice e traghettatore del disgelo che portò alla conclusione della Cortina di Ferro e della Guerra Fredda tra Stati Uniti e URSS ha contribuito in maniera fondamentale a chiudere un’epoca di tensioni politiche, sociali e civili capace di segnare la seconda metà del XX secolo in maniera indelebile. E proprio a quegli anni di spionaggio, pericolo di conflitto nucleare, divisioni nette tra Ovest e Est vogliamo dedicare cinque film in streaming che a nostro avviso rappresentano il meglio, ognuno a loro modo, di quanto il cinema abbia saputo raccontare riguardo un periodo storico a dir poco controverso. Buona lettura.

I migliori film in streaming sulla Guerra Fredda

Va’ e uccidi (1962)

Partiamo col film di culto diretto da John Frankenheimer e rifatto quarant’anni dopo da Jonathan Demme in versione aggiornata, con Denzel Washington protagonista. Nel Va’ e uccidi originale invece la tensione nasce dal non visto, dai segreti e dalle macchinazioni che si nascondono dietro la facciata del dramma del personaggio principale. Un film perfetto per il periodo, sincopato ed elettrizzante, perfettamente in sintonia con l'epoca. Ottimo Frank Sinatra a supporto. Disponibile su Amazon Prime Video.

Il dottor Stranamore (1964)

Soltanto Stanley Kubrick poteva mettere in piedi una tale satira politica sbeffeggiando le due superpotenze e le loro macchinazioni infantili. A livello scenografico Il dottor stranamore è straordinario, così come sotto il punto di vista della regia e delle interpretazioni: Peter Sellers, George C. Scott e Sterling Hayden regalano il meglio del loro istrionico repertorio. Nomination all’Oscar per film, regia, attore protagonista e adattamento. Avrebbe meritato tutte e quattro le statuette. Titolo imprescindibile. Disponibile su CHILI, Google Play.

Senza via di scampo (1987)

Roger Donaldson sfrutta il suo incredibile trio di protagonisti per costruire una spy-story interamente ambientata dentro i corridoi del potere di Washington. Un Kevin Costner mai così affascinante, una Sean Young al massimo della sua sensualità e il solito, grande veterano Gene Hackman sono i protagonisti di Senza via di scampo, lungometraggio sfavillante e perfettamente calibrato a livello narrativo. Uno degli autentici “sleeper” dell’epoca, un film che vale la pena gustare ogni volta con occhi diversi: sorprende sempre…Disponibile su Amazon Prime Video.

La talpa (2011)

La Talpa: Il trailer italiano del film

Quandi si tratta di Guerra Fredda e i giochi delle spie, John Le Carré è stato il maestro insuperato e insuperabile a livello letterario. E La talpa è di gran lunga la sua migliore trasposizione cinematografica, dominata da un Gary Oldman sontuoso che avrebbe meritato l‘Oscar come protagonista. Insieme a lui il meglio del cinema britannico per un film sussurrato, palpitante, pieno di emozioni ma soprattutto di una malinconia contagiosa. La bellissima tristezza di quest’opera si fa davvero indimenticabile. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video, NOW.

Il ponte delle spie (2015)

Forse il miglior film di Steven Spielberg dai tempi di Lincoln, una riflessione sulle divisioni che poi non sono poi così radicali, se si giudicano gli uomini invece che i politici, gli ideali invece che i giochi di potere. I duetti tra Tom Hanks e Mark Rylance (Oscar come non protagonista) sono la spina dorsale de Il ponte delle spie, sceneggiato tra gli altri dai fratelli Coen. Film corposo e avvincente, con un finale che emoziona e fa pensare sul serio. Ammirevole esercizio di analisi della democrazia americana e delle sue basi portanti. Anche quando scricchiolano. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.