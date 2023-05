I migliori film in streaming arrivati in sala dieci anni orsono

News Cinema

Il 2013 è stato prezioso soprattutto per il cinema d'autore. Questi i film in streaming che abbiamo maggiormente ammirato di quell'anno.

Torniamo ancora una volta indietro nel tempo, ma non troppo. Quali sono i migliori film in streaming che compiono dieci anni? Noi abbiamo selezionato quelli che nel 2013 ci hanno maggiormente colpito, anche per motivi radicalmente diversi tra loro. Siamo quasi certi che non troverete qui sotto i titoli che vi sareste aspettati, vi invitiamo dunque a segnalarci i vostri preferiti. Buona lettura.

A proposito di Davis

Uno dei film in cui la partecipazione dei fratelli Coen alle vicende del protagonista è maggiormente sentita. La fotografia malinconica e autunnale di Bruno Delbonnel (nomination all’Oscar) accompagna A proposito di Davis nel suo percorso di scoperta dolorosa della propria identità. Un Oscar Isaac monumentale si muove con gentilezza e pudore dentro un film ammaliante, in cui recita anche una deliziosa Carey Mulligan. E il solito cameo di John Goodman è da applausi. Gran Premio della Giuria a Cannes, opera di profondità e note che arrivano al cuore. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Captain Phillips - Attacco in mare aperto

Paul Greengrass porta la sua idea di cinema che mescola indagine socio-politica e azione dentro una storia vera tesissima e avvincente. La messa in scena di Captain Phillips è di una potenza inusitata per un film del genere, con un Tom Hanks in una delle sue interpretazioni più riuscite da vent’anni a questa parte. Davvero non si capisce come non sia andato almeno alla nomination all’Oscar, ottenuta invece dal film. Ottimo esempio di produzione mainstream con qualcosa da dire e la lucidità per farlo. Ammirevole. Disponibile su CHILI, Google Play, Netflix, Amazon Prime Video.

Gravity

Il genio visionario di Alfonso Cuaron e la maestria del direttore della fotografia Emmanuel Lubezki (entrambi premiati con l’Oscar) portano questo dramma ambientato totalmente nello spazio a livelli di bellezza e tensione cinematografica mai esperiti in precedenza. L’unità di tempo dei piano-sequenza che incorniciano Gravity regalano al film un’estetica prodigiosa, dentro al quale Sandra Bullock e George Clooney offrono prove davvero struggenti. Con un finale metaforico innalzato dalla colonna sonora di Steven Price. Film destinato a rimanere nella memoria, grandioso successo di pubblico. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Solo Dio perdona

L’unico difetto di Solo Dio perdona è quello di essere arrivato dopo l’enorme successo di Drive, il quale ha "deviato" il pubblico rispetto l’opera di Nicolas Winding Refn. Questo film invece torna a immergere lo spettatore in un universo filmico soffocante e malato, dove i personaggi cercano invano una redenzione dal sangue oppure nel sangue. Ryan Gosling, Kristin Scott-Thomas e tutti gli altri interpreti sono magistrali nel sottolineare l’inferno dell'ambientazione, con un finale tanto coerente quanto difficile da digerire. Refn al massimo della sua potenza cinematografica. Bellissimo, forse il miglior film del 2013. Disponibile su CHILI.

Solo gli amanti sopravvivono

Il Jim Jarmusch che non ti aspetti, il quale lavora sul genere con una partecipazione caldissima e ostentata dalle immagini. Tilda Swinton e Tom Hiddleston fanno di Solo gli amanti sopravvivono un film sfrenatamente romantico, suadente e bellissimo da vedere. Una sorpresa emozionante e piena di passione, con immagini che scaldano la mente e il cuore. Da riassaporare ogni volta in maniera totale, parla d’amore come pochi altri film hanno saputo fare in questi anni. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.