George Clooney ha ripagato gli amici che lo hanno aiutato, il suo racconto di come andò

George Clooney non dimentica gli amici che lo hanno sostenuto quando non era famoso ed era al verde: ha scelto un modo molto concreto di ringraziarli, e conferma in un'intervista a GQ quello che anni fa era già trapelato...

Un divo come George Clooney, tra poco su Netflix col suo The Midnight Sky, ha passato come tutti i suoi colleghi momenti di difficoltà economica, quando ancora la fama non lo sosteneva artisticamente: nel 2013 l'attore ha deciso di ringraziare concretamente le persone che gli hanno dato una mano, in un modo molto pittoresco ma allo stesso tempo assai concreto. La star non avrebbe mai voluto rivelare la cosa, ma nel 2017 in effetti uno degli amici, Rande Gerber, aveva vuotato il sacco. George ha deciso allora di confermarlo durante un'intervista a GQ e di raccontare bene come fosse andata.

George Clooney ha donato un milione di dollari agli amici che lo avevano aiutato

George Clooney ha raccontato di aver deciso nel 2013, dopo il lauto compenso ricevuto per Gravity, di ripagare letteralmente i 13 amici che più lo avevano sostenuto nel passato momento del bisogno. Ha innanzitutto trovato un modo per prelevare milioni di dollari in banconote senza attirare troppo l'attenzione del gossip, poi ha invitato i suddetti amici a casa sua per una sorpresa. E che sorpresa. L'attore ci racconta come si è rivolto a loro:

Tenevo davanti a loro una mappa, indicando tutti i luoghi in cui ero riuscito ad andare nel mondo, tutte le cose che ero riuscito a vedere grazie a loro. Ho chiesto: come si fa a ripagare persone così? E ho risposto: beh, che ne dite di un milione di dollari? [A testa! ndr] [...] Mi ricordo di aver parlato con un ricchissimo stronzo in cui mi sono imbattuto in un hotel a Las Vegas, di certo molto più ricco di me. Ricordo che la storia dei soldi era venuta fuori, e lui mi fa: "Ma perché fare una cosa del genere?" E io tipo: "E tu perché non la fai, scemo?"