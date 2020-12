George Clooney ancora Batman in The Flash? Risponde l'interessato

News Cinema

George Clooney ha spiegato ad Empire quali siano le sue chance di tornare a vestire i panni di Batman alias Bruce Wayne in The Flash, insieme a Ben Affleck e Michael Keaton.

Nel corso degli anni George Clooney si è sempre dimostrato molto ironico su Batman & Robin del 1997, l'unica volta in cui ha interpretato Batman alias Bruce Wayne nel mondo DC: il film di Joel Schumacher è considerato uno dei cinecomic più trash e insostenibili di sempre, e George ne è consapevole, anche perché può ormai permettersi di prendere le distanze da parti della sua carriera. Empire però, con l'attore per la promozione del suo The Midnight Sky a Natale su Netflix, non ha resistito nel domandargli se anche il suo Batman fosse previsto nel prossimo The Flash, insieme agli altri. La risposta è spassosa, in puro stile George.

È buffo, noterete che non mi hanno chiamato! Per una qualche ragione non mi hanno chiamato. I miei capezzoli non sono richiesti. Ascoltate: mai dire mai per certe cose. Per questa lo dico.