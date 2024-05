Emily Blunt: lo stunt più spaventoso mai fatto sul set? Non è stato in The Fall Guy ma... in un film Disney!

News Cinema

Qual è l'acrobazia più pericolosa in cui Emily Blunt si è cimentata per esigenze di copione? E soprattutto, in quale film possiamo vederla? Che ci crediate o no, il titolo in questione non è lo scatenato The Fall Guy né un altro film d'azione. Ecco cos'ha raccontato l'attrice.

Emily Blunt è reduce dall'immenso successo di Oppenheimer: il ruolo di Kitty, tenace moglie del protagonista, le è valso la prima nomination al Premio Oscar della sua carriera. L'instancabile attrice, ad ogni modo, non si è adagiata sugli allori ed è di nuovo in sala con The Fall Guy: spericolata action comedy che la vede protagonista accanto a Ryan Gosling.

La pellicola diretta da David Leitch è ambientata nel mondo del cinema e, in particolare, degli stunt-man. The Fall Guy si ispira alla serie degli Anni Ottanta Professione pericolo e conta un numero record di ribaltamenti d'auto, incendi e combattimenti. Eppure, che ci crediate o no, l'acrobazia più pericolosa in cui Emily si sia mai cimentata non è in questo titolo. La moglie di John Krasinski non è certo una novellina in materia di film d'azione. Potremmo citare una lunga lista di lungometraggi appartenenti al genere che l'hanno vista giocare un ruolo di primo piano. Da I Guardiani del Destino (2011) a Jungle Cruise (2021), passando per Edge of Tomorrow (2014). In particolare, la sua interpretazione nello sci-fi con Tom Cruise le è valsa un Critics Choice Award come migliore attrice in un film d'azione.

Eppure non è nessuno di questi titoli ad aggiudicarsi la palma d'oro dello stunt più pericoloso. A dirla tutta, non si tratta nemmeno di un action movie. A spaventarla davvero è stata una delle sequenze iniziali de Il Ritorno di Mary Poppins (2018). Ecco cos'ha raccontato la star di A Quiet Place a People.

Ho fatto alcune scena appesa ai cavi in Edge of Tomorrow, il che probabilmente era più pericoloso, perché qualche volta sono caduta. Quell'ingresso [ne Il Ritorno di Mary Poppins, ndr] è stato molto stressante per me. Doveva iniziare tra le nuvole e scendere fino in fondo, verso terra, tenendo in alto un ombrello. E io dovevo entrare senza sforzo nel mio primo piano, come se niente fosse.

Inaspettatamente sequel del cult Disney del 1964, in cui Blunt ha ereditato l'iconico ruolo di Julie Andrews, ha richiesto più coraggio di qualsiasi thriller al cardiopalma. Su quell'ingresso in scena in particolare, la diva ha aggiunto: "Ho fatto tre riprese - e poi ho sentito la mia pazienza dire: 'Pfft!' E questo è tutto. Avevo finito. Ho visto che Rob [Marshall, il regista, ndr] si stava preparando per farne un'altra. Ho pensato: 'No, no, no, no, ho finito'. Era finita”.

Ne Il Ritorno di Mary Poppins, l'attrice ha recitato accanto ad una lunga lista di grandi nomi, tra cui Dick Van Dyke (il Bert del film originale), Angela Lansbury, Colin Firth e Meryl Streep. A proposito di quest'ultima, per restare in tema di acrobazie, sapevate che, sul set del musical Into the Woods, Emily ha letteralmente salvato la vita all'illustre collega? Per saperne di più, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.