Dune, Villeneuve confessa: "Senza Chalamet niente film, Paul Atreides è un eroe nerd come me"

L'anteprima mondiale di Dune al prossimo Festival di Venezia si avvicina, mentre veniamo a scoprire che, se Timothée Chalamet avesse rifiutato la parte di Paul Atreides, il film non sarebbe diventato realtà.

Torniamo a parlare di Dune, il film di Denis Villeneuve che i più fortunati potranno vedere in anteprima mondiale al prossimo Festival di Venezia. Pensate che il regista canadese mai e poi mai l'avrebbe girato se la superstar Timothée Chalamet avesse rifiutato il ruolo del protagonista Paul Atreides. Avete capito bene: senza il giovane attore reso celebre da Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, non avremmo avuto una nuova trasposizione cinematografica del romanzo di Frank Herbert già portato sullo schermo da David Lynch.

E’ stato lo stesso Denis Villeneuve ad ammettere che "o Timothée o morte" durante un'intervista a Totalfilm. Ecco le sue parole in proposito: "Ci siamo detti: dev’essere Timothée. Non avevamo un piano B. Onestamente, se avesse detto no, non so proprio cosa avrei fatto. Probabilmente non ci sarebbe stato Dune".

Poi il regista ha parlato di Paul Atreides, che non è un eroe tutto muscoli e testosterone: "Ovviamente Paul è padrone di tutte le tecniche di combattimento che lo rendono un avversario pericoloso, ma non può contare sui muscoli. Come posso spiegarlo? Io ero come Paul. Assomigliavo a Timothée quando avevo 16 anni. Quindi è una sorta di vendetta. Ho creato il mio eroe. Somiglia a come ero io, dà una bella lezione a una serie di tipi grandi e grossi. E’ come La rivincita dei nerd".

Quest'ultima affermazione ci diverte molto. Chissà se Chalamet sarebbe contento a sentirsi definire un nerd. Probabilmente non gliene importerebbe nulla, vista la levatura del film. E comunque resta il fatto che la sua presenza era ed è fondamentale. Dune sarà proiettato il 3 settembre nella sala Grande del Palazzo del Cinema della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. Come sappiamo, il film è interpretato da un cast davvero stellare, composto anche da Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem.

