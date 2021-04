Dune: del secondo film esiste un trattamento! Parola di Eric Roth

News Cinema

In una lunga intervista, Eric Roth, che è uno degli sceneggiatori di Dune, parla del primo e anche del secondo eventuale film, di cui è stato scritto un trattamento. Dobbiamo dunque sperare in un sequel?

Torniamo a parlare di Dune di Denis Villeneuve, che dovrebbe invadere le sale statunitensi il 1 ottobre di quest'anno, dunque non così tardi. Sul primo film, e in particolare sull'eventuale sequel, ha fatto chiarezza Eric Roth, che è uno degli sceneggiatori insieme allo stesso Villeneuve e a Jon Spaihts, rivelando innanzi tutto quanta parte del romanzo di Frank Herbert sia presente nella sceneggiatura del Dune number one.

Nel corso di un'intervista a Collider, lo sceneggiatore si è lasciato andare a lodi sperticate nei confronti di Dune, dicendo:

Lavorare a Dune è stato meraviglioso. Avevo lavorato per Denis per Arrival e siamo diventati un po’ anime gemelle. E quindi, quando è arrivato Dune, mi ha chiesto se volevo lavorarci. L'ho fatto e ho scritto una lunga ed esaustiva versione della sceneggiatura che per me conteneva delle cose speciali. Ad essere onesti, aveva bisogno di essere tagliata e rifinita, e ci ha pensato Denis, e alla fine hanno chiamato un altro scrittore - io ero impegnato, quindi hanno chiamato uno scrittore di nome Jon Spaihts che è un autore fantastico. Credo che abbia scritto … non una specie di Signore degli Anelli, ma comunque qualcosa di davvero spettacolare. E' un visionario, ma in una maniera tutta sua.

Poi Eric Roth ha confermato che il film con protagonista Timothée Chalamet copre la prima metà del libro di Herbert, che è a dir poco monumentale:

Nel film c'è tutta la prima metà, sì. Non lo sapevo quando abbiamo cominciato, ma credo di aver adattato la prima metà del libro per poi cominciare con la seconda. Ho visto il film, consiste nella prima metà del libro.

Infine, e qui viene il bello (e ciò che ci interessa maggiormente), Eric Roth ha svelato che esiste un trattamento del secondo film, dunque non una sceneggiatura completa, ma comunque un abbozzo:

Ho scritto un trattamento per far vedere alla produzione cosa avremmo potuto fare con la seconda metà, ma devo confessarvi che ho fatto tutto il possibile. Ci sono altre cose che desidero fare. Ho 76 anni, e queste cose richiedono molto tempo. Ho anche altri progetti in cui non vedo l'ora di lanciarmi. Spero che la gente ami Dune al punto di volere una seconda parte, e sono certo che Denis farà un lavoro eccezionale.

Leggi anche Dune e Godzilla vs Kong: quale dei due in streaming anche al Day 1 negli Usa?

Leggi anche Killers of the Flower Moon è il film del secolo e Di Caprio non ha un ruolo secondario: lo dice Eric Roth

Da quel che sappiamo, la Warner Bros. non ha confermato il secondo film della serie, che nell'autunno del 2019 era stato legato solamente al nome di Jon Spaihts. Ovviamente non possiamo fare previsioni, ma sembra che Roth sia sia tagliato fuori. In ogni modo ancora non è sicuro al 100% che Dune di Denis Villneuve debutterà anche su HBO Max oltre a uscire in sala. I giochi sono aperti, insomma, e noi contiamo di tenervi aggiornati.