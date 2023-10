Cinque grandi film in streaming ambientati nel mondo della televisione

News Cinema

Molti grandi registi e attori hanno raccontato il dietro el quinte della produzione televisiva. Ecco i cinque film in streaming che noi preferiamo sull'argomento.

Il 5 ottobre 1970 è una data storica per la televisione americana, in quanto inizia le proprie trasmissioni l’unico canale pubblico della nazione, ovvero la PBS (Public Broadcasting Service). Al fine di commemorare questo evento - indispensabile oggi più che mai per un’informazione libera e imparziale negli Stati Uniti - vogliamo sottoporvi cinque film in streaming ambientati proprio nel mondo della produzione televisiva. Si tratta di altrettanti titoli di enorme impatto artistico, pur appartenendo a generi anche molto diversi tra loro. Il minimo comune denominatore rimane però quello del grande cinema. Buona lettura.

Quinto potere (1976)

La sceneggiatura di Paddy Chayefsky flirta in maniera sfrontata con toni e generi diversi, facendo di Quinto potere un film a tratti quasi post-apocalittico. Sidney Lumet mette in scena il tutto con uno sguardo nichilista che però offre eleganza e suggestioni visive. Il resto lo fanno William Holden, Faye Dunaway, Peter Finch, Robert Duvall e tutti gli altri. Quinto potere è uno dei più grandi film mai realizzati, con una sua coerenza interna inattaccabile e diversa da ogni altro lungometraggio. UN “mostro” premonitore e ipnotico, da cui è impossibile staccarsi. Disponibile su Google Play.

Tootsie (1982)

La commedia sulla battaglia dei sessi ambientata nel mondo delle soap-opera americane offre a Dustin Hoffman e Sydney Pollack la possibilità di realizzare il loro capolavoro. Tootsie è la commedia sofisticata perfetta, con scene di culto e una serie di attori semplicemente da inchino. Chi? Jessica Lange, Bill Murray, Teri Garr, Charles Durning. Davvero, non ci sono difetti in questo film solare, profondo, dolcissimo e rivelatorio. Nel suo genere, uno dei migliori mai realizzati. Chapeau. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Dentro la notizia (1987)

James L. Brooks mette in scena la guerra per l’audience e il potere dietro un notiziario televisivo. Holly Hunter è una producer volitiva e inarrestabile, William Hurt il nuovo anchorman vanesio e superficiale ma affascinante, Albert Brooks il giornalista competente ma che non buca lo schermo. Dentro la notizia possiede momenti di cinema straordinario, con un trio di attori semplicemente perfetto. E il cameo finale di Jack Nicholson conquista tutto e tutti. Film meraviglioso, tagliente, ispirato. Nomination all’Oscar per il film e i tre protagonisti. Disponibile su Amazon Prime Video.

The Truman Show (1998)

Il capolavoro di Peter Weir che ha anticipato quello che sarebbe diventato il Grande Fratello vede un Jim Carrey poetico e straziante come oggetto dell’attenzione di miliardi di spettatori, costretto in un reality che non gli appartiene. The Truman Show è poesia che si fonde alla perfezione con l’immagine. Partecipano magnificamente anche Ed Harris, Laura Linney e Natascha McElhone. Impossibile non rimanere estasiati da questo lungometraggio, davvero il meglio che si possa sperare quando si parla di televisione e della sua tendenza al voyeurismo. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Good Night, and Good Luck (2005)

Il bianco e nero con cui George Clooney sceglie di incorniciare il suo bellissimo film racconta di un passato in cui i giornalisti televisivo mantenevano un’integrità morale, e civile ormai perduta. David Strathairn regge Good Night, and Good Luck sul palmo della propria mano con una performance maiuscola, accanto a lui lo stesso Clooney, Robert Downey Jr. e altri caratteristi di lusso impreziosiscono un film robusto, schierato, necessario. Una gemma retro di grande forza propositiva. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.