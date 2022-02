Buon compleanno all'eterno ribelle Matt Dillon: ecco i suoi migliori film in streaming

News Cinema

Il protagonista di Rusty il selvaggio e Drugstore Cowboy compie oggi 58 anni. Cinque titoli in streaming per ripercorrere una carriera all'insegna di personaggi ai margini.

Prima dei vari Johnny Depp o Leonardo DiCaprio, il grande ribelle del cinema americano è stato senza dubbio Matt Dillon. Negli anni ‘80 si è imposto come l’erede spirituale di James Dean, interpretando personaggi dalla psicologia complessa e dalla vita interiore turbolenta, spesso dilaniata da conflitti impossibili da sanare. Grazie a una presenza scenica naturalmente predisposta a parti da outcast, Dillon ha potuto girare una serie di opere che hanno spesso rappresentato l’America ai margini, quella che vive di espedienti e spesso varca la soglia della legalità. Manca purtroppo all’appello dello streaming Factotum (2005), che consideriamo una delle interpretazioni migliori di Dillon nel ruolo dell’alter-ego di Charles Bukowski. Questi sono comunque i cinque film in streaming con cui abbiamo deciso di celebrarlo nel giorno del suo cinquantottesimo compleanno. Buona lettura.

Cinque film di culto in streaming interpretati da Matt Dillon

Rusty il selvaggio

Drugstore Cowboy

Singles - L’amore è un gioco

Tutti pazzi per Mary

Crash - Contatto fisico

Rusty il selvaggio (1983)

Un ruolo che da solo vale una carriera. In un momento in cui Francis Ford Coppola ha ridefinito il cinema sperimentando su immagine e testo filmico, il suo Rusty il selvaggio ci regala un bianco e nero che rimanda direttamente agli anni ‘50, portandosi dietro di quel periodo anche la turbolenza e la ribellione giovanile. Mickey Rourke, Dennis Hopper, Diane Lane e Nicolas Cage compongono un cast meraviglioso, infuocato per un’opera di spessore estetico ed emotivo impareggiabili. Uno dei grandi film di Coppola, che sancisce l’entrata di Dillon nell'Olimpo degli attori di culto. Disponibile su CHILI, Google Play.

Drugstore Cowboy (1989)

Da Coppola a Gus Van Sant per un salto concettuale che non è poi così grande. Drugstore Cowboy possiede infatti la libertà e lo spirito iconoclasta del film precedente, e ci regala un Dillon magnificamente tirato a lucido nel ruolo di un criminale da strapazzo che vive alla giornata insieme all’amata Kelly Lynch. Un film che mostra la perdizione di una generazione persa dietro la mancanza di veri ideali, sconfitta dalle droghe e da un sogno che non aveva alcuna vera possibilità di avverarsi. Altro titolo di culto. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

Singles - L’amore è un gioco (1992)

Il primo grosso successo di critica diretto da Cameron Crowe diventa fin da subito uno dei manifesti della generazione del grunge. Singles - L’amore è un gioco è una commedia frizzante, con personaggi leggeri e insieme a tutto tondo. Scene di dialogo irresistibili e un romanticismo tutto contemporaneo. Bridget Fonda è dolcissima coprotagonista di un’opera sincera e sentita, un piccolo antipasto di quello che Crowe realizzerà successivamente. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Tutti pazzi per Mary (1998)

Tutti Pazzi Per Mary: La scena della zip incastrata

L’enorme successo dei fratelli Farrelly mette Dillon nella condizione di andare totalmente sopra le righe grazie a un personaggio estremo, scostante, perfetto contraltare per la gentilezza un po’ goffa di Ben Stiller e la bellezza trascinante di Cameron Diaz. Tutti pazzi per Mary travolge, spiazza, mette in scena momenti di ilarità politically incorrect davvero graffianti. La scena della “gelatina” è diventata un culto assoluto. Film da incorniciare per il suo coraggio nel voler trasgredire. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Disney +.

Crash - Contatto fisico (2005)

Chiudiamo con il dramma corale diretto da Paul Haggis che regala a Matt Dillon uno dei ruoli più controversi e ipnotici dei nostri tempi. Poliziotto con un sui codice morale distorto eppure umano, Dillon fa di Crash - Contatto fisico un film di livello, innalzando la qualità di un prodotto stratificato e complesso da decifrare. L'attore ottiene la sua unica nomination all’Oscar come non protagonista. Il film vince a sorpresa la statuetta come miglior film, e francamente non la meritava. ma questo non significa che non sia un lungometraggio di spessore. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.