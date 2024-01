Boxoffice 2023, Universal vince con Oppenheimer e Super Mario, Disney battuta per la prima volta dal 2015

News Cinema

Per quanto riguarda il boxoffice mondiale, nel 2023 la Universal ha defenestrato la Disney come studio con i più alti incassi: è accaduto grazie a Super Mario Bros. - Il film, Oppenheimer e Fast X... Era dal 2015 che la Disney non perdeva il primato.

Variety ha soppesato gli incassi del 2023 per i film prodotti dalle grandi major, e il responso ha un suo peso: per meno di 100 milioni di dollari la Universal ha battuto la Disney, che è uscita dal 2023 con un boxoffice molto al di sotto delle aspettative (per la prima volta dal 2015), lì dove invece la concorrente si è fatta forte di grossi colpi come Oppenheimer, Super Mario Bros. - Il film e Fast X. Guardiamo i numeri e la classifica delle major, nella loro performance al botteghino, nel corso dell'anno appena trascorso... Leggi anche Disney e i sequel, Bob Iger: "Ne abbiamo fatti troppi, ma non smetteremo di farli, non chiedo scusa" Oppenheimer: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Disney battuta dalla Universal grazie a Super Mario e Oppenheimer

Ha un sapore beffardo (o è il risultato delle bambole voodoo di Topolino perforate da molti) che la Disney abbia perso il primato del boxoffice proprio nel suo centenario, per la prima volta dal 2015. Se si eccettuano infatti gli 845.555.800 dollari mondiali (fonte Boxofficemojo) di Guardiani della Galassia Vol. 3, per l'azienda il 2023 cinematografico è stato un anno nero, costellato da opere che hanno floppato nel peggiore dei casi come The Marvels, o sono andate al di sotto delle aspettative nei migliori, si veda il remake de La sirenetta.

La Universal invece si gode la vetta con un totale di 4.907.000.000 di dollari raccolti nel mondo dai 24 film presentati (contro i 17 della Disney), grazie ai successi di film come Oppenheimer (952.036.200 dollari), Super Mario Bros. - Il film (1.361.367.300), Fast X (704.000.000) e M3GAN (180.089.100), nonostante ci siano stati flop anche da quelle parti, tipo Renfield e Ruby Gillman. Nemmeno la Warner Bros. Discovery è riuscita ad arginare la Universal, pur schierando Barbie con il suo 1.400.000.000 dollari mondiale, il più alto incasso dell'anno solare: sul podio è tallonato appunto da Super Mario e Oppenheimer (e per la prima volta dal 2014 la Disney non ha un lungometraggio che abbia toccato o superato il miliardo). Naturalmente queste classifiche assolute non ci dicono quanto ogni film abbia guadagnato o perso: le difficoltà disneyane sono anche nei budget enormi investiti, mentre per esempio la stessa Universal è andata in pari per miracolo col costosissimo Fast X, pure uno dei suoi successi dell'anno.

Ecco la classifica stilata da Variety degli incassi mondiali del 2023 divisi per major, in miliardi di dollari: