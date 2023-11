Disney e i sequel, Bob Iger: "Ne abbiamo fatti troppi, ma non smetteremo di farli, non chiedo scusa"

News Cinema

Il CEO Disney Bob Iger, ospite di un convegno del New York Times, ha risposto ad alcune domande riguardanti lo streaming, l'anno difficile per gli incassi dell'azienda e le sue politiche commerciali e creative.

Con The Marvels ormai flop, si sta chiudendo un anno difficile al boxoffice per la Disney: ospite di un convegno del New York Times, il CEO Bob Iger si è dimostrato tuttavia fiducioso (complici i risultati di miglioramento generale presentati agli azionisti qualche settimana fa). Come ci riporta Animation Magazine, al CEO sono state rivolte domande riguardanti lo streaming, gli incassi, la tendenza ad appoggiarsi sui sequel e la pura quantità di produzioni in cantiere. Ecco cosa ha risposto.

Bob Iger sulla Disney: "Dobbiamo diventare più realisti"

Bob Iger è stato richiamato come CEO della Disney nel 2022, tornando quindi sul trono che aveva lasciato a Bob Chapek, additato da molti azionisti e dal consiglio di amministrazione come una delle cause della caduta economica dell'azienda (almeno rispetto ai numeri stellari che aveva nel 2020, quando Iger lasciò). La situazione post-pandemica si è rivelata assai difficile da gestire, ma Iger almeno a porte aperte non si pente di essersi rimesso in gioco: "Non dico che è stato facile, ma non ho mai rimpianto di essere tornato".

Nel mirino di giornalisti e azionisti ci sono i numeri crollati al boxoffice, con flop sonori come The Marvels, Indiana Jones e il Quadrante del Destino e La casa dei fantasmi, o incassi al di sotto delle aspettative come il remake della Sirenetta (va ricordato che Elemental, dato all'esordio per spacciato, ha resistito fino a recuperare i suoi costi sfiorando alla fine i 500 milioni di dollari). Iger dice:

Non penso che un qualsiasi altro studio otterrà mai i numeri che ottenevamo noi. Voglio dire, eravamo arrivati a un punto in cui se un film non faceva un miliardo di dollari eravamo delusi. È uno standard incredibilmente alto e penso che dobbiamo diventare più realisti. [...] . Non credo di volermi scusare per aver fatto sequel. Alcuni sono andati straordinariamente bene, e sono stati anche buoni film. Penso che ci sia una ragione per realizzarli, al di là di quella commerciale. Ci vuole una buona storia. E ne abbiamo fatti troppi, il che non significa che non continueremo a farne.