Bif&st 2025: in programma un Focus su A24 e l'anteprima di Opus, il thriller con John Malkovich in uscita a fine marzo

Il Bari International Film Festival ospiterà un focus sulla casa di produzione e distribuzione statunitense A24 e l'anteprima di Opus al Teatro Petruzzelli la sera del 25 marzo alla presenza del regista.

A poco meno di una settimana dalla conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2025 del Bif&st (Bari International Film Festival), si comincia a delineare il programma di quest'anno, che segna il debutto come direttore della manifestazione del giornalista e critico Oscar Iarussi. È di oggi infatti la notizia che il festival celebrerà la casa di produzione e distribuzione americana A24 con un Focus e con l'anteprima nazionale dell'attesissimo Opus di Mark Anthony Green. Dopo la première nel capoluogo pugliese, il film arriverà nelle sale italiane il 27 marzo distribuito da I Wonder Pictures.

A24: breve storia della casa di produzione e distribuzione USA

Fondata a New York nel 2012, la A24 si è fatta notare, nel 2013, con Spring Breakers di Harmony Korine, per poi distribuire il fantascientifico Ex Machina e Room, che ha fatto vincere a Brie Larson l'Oscar per la migliore attrice protagonista. A24 Ha portato in sala anche Moonlight, che si è aggiudicato l’Oscar per il miglior film, poi Un sogno chiamato Florida, Lady Bird, Midsommar, Diamanti grezzi, Babygirl e, di recente, The Brutalist. Tra i film prodotti dalla A24 ricordiamo, oltre ai già citati Moonlight Midsommar e Diamanti grezzi, The Whale, La zona d'interesse e MaXXXine. Passando infine alle serie tv, non possiamo non menzionare Euphoria.

La retrospettiva dedicata ad A24 sarà ospitata, durante il Bif&st, dal Cinema Galleria, dove verranno proiettati 8 film:

Opus: trama, cast e trailer

Martedì 25 marzo, il Bif&st ospiterà l'anteprima del film Opus di Mark Anthony Green, proiettato alla presenza del regista al Teatro Petruzzelli nella prestigiosa sezione Rosso di Sera.

Opus vede protagonista John Malkovich nei panni di una celebre popstar che ritorna sulle scene, dopo 30 anni di silenzio, con un evento di lancio del suo nuovo album che si preannuncia tanto memorabile quanto misterioso. Tra i partecipanti c'è una giovane giornalista, Ariel Ecton, che si ritroverà coinvolta in un piano machiavellico.

Nel cast di Opus troviamo inoltre Juliette Lewis, Murray Bartlett, Stephanie Suganami, Young Mazino, Amber Midthunder e Tony Hale. Ecco il trailer del film: