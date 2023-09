Bad Boys 4, i registi ipotizzano un titolo e spiegano il tono che avrà il film

News Cinema

Ancora traumatizzati dalla cancellazione del loro Batgirl, i registi Adil El Arbi e Bilall Fallah hanno rivelato qualcosa del Bad Boys 4 in lavorazione, momentaneamente sospeso causa scioperi. Hanno ben chiaro il tono che avrà la quarta avventura di Mike e Marcus.

La lavorazione di Bad Boys 4 è al momento sospesa a causa degli scioperi in corso, ma il film finito dovrebbe risultare un rilancio solido per Will Smith al boxoffice, sempre in coppia con Martin Lawrence. Nel podcast The Discourse di ThePlayList, i registi Adil El Arbi e Bilall Fallah, già autori di Bad Boys for Life e del cancellato Batgirl (oltre che di Ms. Marvel) si sono lasciati andare a qualche velata anticipazione...

Bad Boys 4: cosa aspettarsi dalla nuova avventura di Will Smith e Martin Lawrence

I registi Adil El Arbi e Bilall Fallah in questo periodo sono costretti a girare i pollici: le riprese di Bad Boys 4 con Will Smith e Martin Lawrence sono sospese a causa degli scioperi in corso SAG-Aftra e WGA, e per capire se lavoreranno ancora su Ms. Marvel bisognerà aspettare la reazione del pubblico a The Marvels, in sala dall'8 novembre. Tutto questo evitando rigorosamente di tornare con la mente all'umiliazione subita dalla cancellazione di Batgirl, già girato ma cestinato dalla Warner Bros. Discovery. I due hanno comunque trovato il tempo per suggerire cosa ci aspetterà nel quarto capitolo della saga di Bad Boys, che arriva dopo Bad Boys (1995), Bad Boys II (2003) e il recente revival diretto proprio da loro, Bad Boys for Life (2020).

Diciamo che il titolo che ci piacerebbe, non so se lo accetteranno, sarebbe tipo Bad Boys Ride or Die, perché Bad Boys 4 Life l'hanno già preso! Ehi, non sapevamo mica che ce ne sarebbe stato un quarto! [...] Ma comunque quello che succede in questo capitolo è che, secondo me, c'è molta più commedia. Il terzo aveva un tono drammatico. Con questo abbiamo proprio l'intenzione di far ridere la gente e di farla divertire al cinema. Martin alzerà l'asticella a questo giro. La storia rappresenta il culmine dell'arco narrativo di Marcus Burnett.