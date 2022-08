Batgirl, i registi non potevano nemmeno rivedere il girato del film cancellato

News Cinema

Subito dopo la cancellazione di Batgirl, in post-produzione, i registi hanno scoperto che gli era stato impedito persino di mantenere qualche ricordo del loro lavoro...

Mentre aleggiano ancora le perplessità per la cancellazione di Batgirl da parte della Warner Bros. Discovery, quando il film era ormai in post-produzione, i suoi registi Adil El Arbi e Bilall Fallah hanno rivelato a Skript qualche altro retroscena della loro spiacevole avventura: qual è stata la motivazione addotta per lo stop al loro lavoro? Hanno potuto mantenere qualche ricordo almeno dei momenti con Michael Keaton? Leggi anche Batgirl, il messaggio dei registi dopo la cancellazione

Batgirl, il girato bloccato sui server per i suoi registi, dopo la cancellazione

I registi Adil El Arbi e Bilall Fallah erano in un momento felice, dopo la pubblicazione di Ms. Marvel su Disney+, il successo al botteghino di Bad Boys For Life e le riprese di Batgirl. Ma per quest'ultimo impegno, come abbiamo scoperto settimane fa, non sono riusciti a superare la post-produzione, perché il film è stato a sorpresa cancellato dalla nuova gestione della Warner Bros. Discovery. Chiacchierando del terribile momento con Skript, hanno ammesso che, saputa la terribile notizia, hanno avuto la tentazione di mantenere qualcosa del girato, almeno come ricordo (posto che dal punto di vista legale non ne avrebbero diritto, ma si spera sempre in un minimo di tolleranza...). Sorpresa: non potevano già più farlo, perché...

No, non abbiamo niente! Adil mi ha chiamato e mi ha detto: "Sbrigati, riprendi tutto con lo smartphone!" Sono andato sul server e... non c'era più nulla. E noi: ma che cazzo? Non ci siamo potuti tenere nemmeno le scene con Batman! [interpretato da Michael Keaton nel film, ndr]

Ma quale tipo di giustificazione hanno dovuto ascoltare Adil & Bilall per la cancellazione di Batgirl? Come si era già saputo, la qualità non aveva nulla a cha fare con la decisione. C'era ancora del lavoro da fare e... la Warner Bros. ha rivisto la sua gestione del budget.

Quelli della Warner Bros. ci hanno detto che non era un problema di talento nostro o della nostra attrice, né contava la qualità del film. Eravamo nel bel mezzo del montaggio. C'era un sacco di lavoro da fare, non è che il film fosse finito! La Warner Bros. ci ha detto che la cancellazione è stata dovuta a un cambio di strategia, di direzione, per risparmiare un po' di quattrini.