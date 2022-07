Avatar La via dell’acqua: una nuova strabiliante foto sottomarina

News Cinema

A testimonianza della bellezza delle numerose riprese subacquee volute da James Cameron arriva una bellissima foto di Avatar: La via dell'acqua piena di pesci alieni e con una giovanissima Na’vi. Si tratta di un'immagine inedita.

Anche se nel favoloso trailer che possiamo vedere e rivedere ci sono delle immagini subacquee, oggi ci è dato ammirare una foto di Avatar: La via dell’acqua davvero splendida, che arriva da Empire Magazine e che ci porta non nelle profondità marine del pianeta Pandora ma quasi in superficie, in mezzo a tanti piccoli pesci. Guardandola ci viene ancora più voglia che arrivi presto il 14 dicembre, anche perché, acqua a parte, vedere un film di James Cameron, in particolare uno della serie di Avatar, è un'esperienza davvero immersiva e totalizzante.

Abbiamo seguito passo passo, grazie ai social, la lavorazione di Avatar: La via dell’acqua e abbiamo capito, anche in base all'unica frase pronunciata nel trailer ("Questa famiglia è la nostra fortezza"), che la famiglia è la cosa più importante del film (non a caso James Cameron è padre di 5 figli). Infatti, accanto a Jake (Sam Worthington) e a Neytiri (Zoe Saldana), troveremo i loro quattro figli: Neteyam, Lo'ak, Tuktirey e Kiri. L'ultima è adottata, è un’adolescente ed è interpretata da Sigourney Weaver.

Avatar è uscito nel 2009 ed è ancora il film che ha incassato di più al mondo. Il secondo e nuovo capitolo della serie si fregia di una serie di volti nuovi che coesistono con le vecchie guardie. Troviamo quindi (accanto a Worthington, Saldana e Weaver) Kate Winslet, Stephen Lang, Joel David Moore, CCH Pounder, Giovanni Ribisi, Matt Gerald, Cliff Curtis, Edie Falco, Jemaine Clement, Michelle Yeoh, Vin Diesel, Oona Chaplin.

La magnifica nuova foto sott'acqua di Avatar: La via dell'acqua

Nella foto che vi mostriamo oggi grazie a Empire Magazine, si vede un giovane na'vi che nuota in mezzo a un banco di pesci alieni. Il na'vi in realtà è una femminuccia. Il nome non viene svelato, ma è probabile che faccia parte della prole di Jake e Neytiri. Si tratta quindi o di Kiri o di Tuk. Se Avatar era un forziere di mirabili effetti visivi, in Avatar 2 James Cameron ha superato se stesso ed è riuscito a girare delle scene in performance capture sotto la superficie dell’acqua.