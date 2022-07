Avatar La Via dell'Acqua: James Cameron spiega perché Jake e Neytiri abbiano dei figli, dando una stoccata ai cinecomic

News Cinema

In Avatar: La Via dell'Acqua Jake e Neytiri hanno formato una famiglia e perfino adottato una bambina. In un'intervista James Cameron ha spiegato il perché di questa sua scelta, prendendo le distanze anche dai film Marvel o ambientati nel DC Universe.

"Ovunque andiamo, questa famiglia è la nostra fortezza" - dice Jake a Neytiri nel trailer di Avatar: La Via delAcqua, a dimostrazione di quanto i protagonisti del sequel di Avatar tengano alla loro prole, com'è giusto che sia. Insieme ai figli naturali della coppia, inoltre, troviamo una ragazza di nome Kiri che è stata adottata e che è interpretata da Sigourney Weaver. Tutto ciò costituisce una svolta narrativa interessante e, in un'intervista a Empire, James Cameron ha spiegato il perché di questa scelta, che non è legata soltanto al fatto che, in Avatar 2, la vicenda abbia inizio qualche anno dopo la fine degli eventi del primo film.

L'importanza della famiglia per James Cameron

La ragione per cui James Cameron ha voluto dare una famiglia a Jake (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana) ha molto a che vedere con la vita privata del regista, ma è anche frutto della volontà di rendere in qualche modo credibile un universo immaginario, prendendo le distanze, ad esempio, da molti cinecomic. Ecco le parole di James:

Sono padre di cinque figli. Se mi guardo intorno - e non mi riferisco in maniera specifica all'universo Marvel o a quello DC - noto che nei fantasy e nei film di fantascienza gli eroi sembrano privi di legami, che poi sono la cosa che ti incastra e ti tarpa le ali, che ti impedisce di continuare ad andare in giro rischiando la vita. Ho pensato: Che succederebbe se dessi ai favolosi Jake e Neytiri una famiglia? Proprio la famiglia ha l'effetto di renderli vulnerabili.

E’ vero che James Cameron non prende di mira i cinecomic, nei quali magari non ci sono figli ma relazioni sentimentali, però un po' deve averci pensato. E’ vero anche che la tradizione vuole che i supereroi, visto il loro "sporco lavoro", siano destinati ad essere soli. Tuttavia, di recente qualche mutamento c'è stato. In ogni modo, Ant-Man ha un figlio. Quanto a Cameron, nei suoi film ci sono spesso dei bambini, come la Newt di Aliens - Scontro finale.

Avatar: La Via dell'Acqua invaderà le nostre sale il 14 dicembre, interpretato anche da Kate Winslet, Stephen Lang, Michelle Yeoh, Edie Falco, Joel David Moore, Giovanni Ribisi, Oona Chaplin.