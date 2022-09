Avatar: l'ultimo film della saga potrebbe non essere Avatar 5, parola di Jon Landau

News Cinema

Il produttore Jon Landau ha dichiarato che la saga di Avatar porrebbe proseguire dopo Avatar 5 e che ci sono già delle idee per altri seguiti.

Se durante l'evento D23 di Los Angeles James Cameron ha annunciato che sono cominciate le riprese di Avatar 4, Jon Landau si è sbottonato sul destino della saga dopo Avatar 5. Il produttore ha dichiarato che Avatar potrebbe avere altri sequel, e questo perché Pandora è un serbatoio di meraviglie e di sorprese, e quindi c'è ancora tanto da esplorare e di conseguenza da raccontare.

Uscito nel 2009, Avatar è ancora il film che ha incassato di più nella storia del cinema, e quindi è sembrato logico proseguire il franchise, cominciando con Avatar 2 o Avatar: La Via dell'Acqua, che arriverà in sala il 14 dicembre del 2022. Poi sarà la volta di Avatar 3 - che invaderà i cinema il 20 dicembre del 2024 - e di Avatar 4, che uscirà il 18 dicembre del 2026. In ultimo, dal 22 dicembre del 2028, potremo vedere Avatar 5.

Jon Landau sul dopo Avatar 5

Ma torniamo alle parole di Jon Landau, che rallegreranno quanti, vedendo un po’ di footage di Avatar 2, sono rimasti favorevolmente colpiti. In un'intervista rilasciata a Variety proprio durante il D23, il produttore ha spiegato:

Abbiamo programmato 4 film, e cioè il numero 2, il 3, il 4 e il 5. Tutte le sceneggiature sono state scritte. Abbiamo completato le riprese del 2, del 3 e di parte del 4 e quindi siamo pronti. Lasciamo uscire il 2, il 3, il 4 e il 5 e poi... guardate, le idee ci sono, idee sulle storie da raccontare. Sapete, Pandora per noi è sempre una metafora del nostro mondo ed è possibile raccontare un numero illimitato di storie sul nostro mondo. Quindi è possibile raccontare un numero illimitato di storie su Pandora.

La dichiarazione di Jon Landau sta a significare che la Disney ha fiducia nei sequel di Avatar, anche se nessuno può sapere come reagirà il pubblico, anche perché ne è passata di acqua sotto i ponti dall'uscita del primo film. Bisogna però sottolineare che James Cameron aveva detto che il via libera ad Avatar 4 e Avatar 5 sarebbe stato dato solo all'indomani dell'eventuale successo di Avatar 2. Così non è stato e possiamo star sicuri che al quinto film si arriverà di certo. Poi si vedrà, anche perché parliamo di cose che succederanno tra qualche anno, e nessuno può prevedere cosa accadrà alla settima arte. Infine, ignoriamo chi potrebbe essere il regista dei nuovi seguiti, considerato il fatto che Cameron aveva annunciato, diverso tempo fa, che non avrebbe diretto Avatar 4 e Avatar 5. Per fortuna ha cambiato idea.

Leggi anche Avatar La Via dell'Acqua: Sigourney Weaver parla di Kiri: "È stato il maggior azzardo della mia carriera"

Leggi anche Avatar 2: tutto quello che sappiamo su questo e sugli altri sequel della saga di James Cameron

Avatar: La Via dell'Acqua vede ancora una volta protagonisti Jake e Neytiri, che hanno messo su famiglia. A interpretare i due personaggi sono sempre Sam Worthington e Zoe Saldana, affiancati da Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang, Michelle Yeoh, Edie Falco, Giovanni Ribisi, Oona Chaplin e altri ancora.