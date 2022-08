Avatar La Via dell'Acqua: Sigourney Weaver parla di Kiri: "È stato il maggior azzardo della mia carriera"

News Cinema

In Avatar: La via dell'Acqua, che è il primo sequel di Avatar, Sigourney Weaver interpreta l'adolescente Kiri, figlia adottiva di Jake e Neytiri. Durante un'intervista l'attrice rivela qualcosa del personaggio.

Cosa sappiamo del personaggio interpretato da Sigourney Weaver in Avatar: La Via dell'Acqua?

Sappiamo innanzitutto che non si tratta più della dottoressa Grace Augustine, un'esobotanica che guida Jake nel suo viaggio su Pandora e che con lui si schiera in difesa del pianeta dei Na'vi, prima di morire alla fine del primo film. Nel sequel di Avatar l'attrice interpreta invece una ragazza adolescente di nome Kiri che viene adottata da Jake e Neytiri e che va ad aumentare la già famosa famiglia della coppia. Nient'altro era stato svelato sul personaggio, ma oggi è la stessa Weaver a sbottonarsi un po’.

Com'è fatta Kiri

In un'intervista rilasciata a Interview, Sigourney Weaver ha detto qualcosa su Kiri: poche semplici frasi che hanno subito scatenato la fantasia dei fan della saga diretta da James Cameron e con protagonisti Sam Worthington e Zoe Saldana. Ecco la dichiarazione dell'attrice:

Allora, non posso parlare di Avatar, 2 ma dirò che il personaggio è il maggior azzardo della mia carriera in ogni possibile senso. Credo che, se Jim Cameron non mi avesse conosciuto così bene, non mi avrebbe scelta per interpretare qualcuno di tanto eccentrico. Ho dovuto lavorare in modo completamente diverso dal solito per interpretare questo personaggio. Il mio è stato un approccio molto fisico.

Che fatica Kiri!

Povera Sigourney Weaver! Quando ha interpretato la dottoressa Augustine in Avatar, aveva 60 anni, quindi la stessa età del personaggio. Ora che ne ha 73, si trova a impersonare una teenager, tra l'altro eccentrica e vivace. Probabilmente non è stato facile per lei, e infatti, sempre nell'intervista a Interview, ha raccontato di aver fatto innumerevoli serie di squat e salti vari. In una scena sott'acqua, la Weaver ha anche dovuto trattenere il respiro per 6 minuti.

Leggi anche Avatar 2: tutto quello che sappiamo su questo e sugli altri sequel della saga di James Cameron

Avatar: La Via dell'Acqua (o Avatar 2) uscirà il 14 dicembre del 2022 ed è interpretato anche da Kate Winslet, Edie Falco, Michelle Yeoh, Stephen Lang, Joel David Moore, Jemaine Clement, Matt Gerald, Cliff Curtis, Giovanni Ribisi, Oona Chaplin, CCH Pounder, Keston John, Brendan Cowell e Chloe Coleman.