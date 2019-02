Enzo Muscia, Il Mondo sulle Spalle: il vero protagonista del Film con Beppe Fiorello

Il Mondo sulle Spalle, il Film per la TV scritto e diretto da Nicola Campiotti, in onda stasera alle 21.25 su Rai UNO, vede protagonista Giuseppe Fiorello nei panni di Marco, un tecnico specializzato, bravo e affidabile, che si occupa di assemblaggio di componenti video, che si ritrova in pochi giorni ad affrontare due prove durissime: la chiusura dell'azienda in cui lavora e la nascita di un figlio prematuro con una malformazione cardiaca.

Un uomo all'apparenza normale, che in realtà è un eroe dei nostri tempi: nonostante il peso la battaglia disperata che suo figlio sta combattendo in ospedale, Marco si carica "il mondo sulle spalle", prendendo in mano il destino suo e dei suoi colleghi.

Rischiando tutto quello che ha e indebitandosi fino al collo, si lancia in un'impresa da folli o da eroi, appunto, rilevando la fabbrica, e cercando di ridare un lavoro a tutti i suoi compagni che lo avevano perso.



Il Mondo sulle Spalle: Clip del Film - HD

Il personaggio di Marco è ispirato nella realtà alla figura di Enzo Muscia (lo vedete nella foto in altro accanto a Beppe Fiorello sul set di Il Mondo sulle Spalle).

Ma chi è esattamente Enzo Muscia, vero protagonista di Il Mondo sulle Spalle?

Enzo ha oggi 50 anni. Ne aveva quasi 10 di meno quando avvennero i fatti raccontati nella nuova Fiction Rai.

Siamo infatti nel 2010, Enzo è uno dei responsabili commerciali della filiale italiana di Anovo a Saronno, dove aveva iniziato la sua carriera lavorativa 20 anni prima come operaio elettrotecnico.

Nel 2010, dunque, la casa madre, che ha sede a Beauvais, non lontano da Parigi, prendere la decisione di chiudere il ramo italiano dell'azienda e licenziare tutti gli oltre 250 dipendenti. Nonostante gli sforzi di molti per salvare l'azienda e i posti di lavoro, il fallimento viene dichiarato un anno dopo, nel 2011. Rimane attivo solo un piccolo ramo, comunque destinato a chiudere l'anno dopo. Ed è lì che entra in giorno Enzo, che inizia una battaglia quotidiana per difendere le cose che gli stanno a cuore - il lavoro, la famiglia, il futuro - senza perdere mai la speranza e la fiducia nel domani. Impegnando di tutti i suoi risparmi, i soldi della liquidazione e ipotecando la sua stessa casa, acquista l'azienda decidendo di farla rinascere e di riassumere piano piano il maggior numero di ex colleghi. Enzo vince la sua sfida.

Così, sabato 12 novembre 2016, Enzo Muscia, insieme con altri 39 "esempi di civiltà", è stato insignito dell’Ordine di Merito della Repubblica Italiana dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha voluto onorare persone "impegnate nella solidarietà e nell'integrazione, che si battono per l'inclusione sociale, la cultura, la legalità e il contrasto alla violenza".

Oggi, come si può leggere sul suo sito ufficiale, la A Novo Italia, la cui sede è sempre lì a Saronno, è una società "che conta più di 40 risorse, è industrialmente organizzata e allo stesso tempo ha un elevato livello di flessibilità, in modo che la squadra sia in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di personalizzazione richiesta dal cliente."