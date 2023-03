Stranizza d'amuri: il trailer dell'opera prima da regista di Giuseppe Fiorello

News Cinema

In arrivo il 23 marzo nelle sale per BIM, Stranizza d'amuri è l'esordio alla regia di Giuseppe Fiorello ambientato nella Sicilia del 1982, durante i mondiali di calcio. Vi presentiamo il trailer del film.

L'adolescenza che ti segna, in un attimo cambia la vita. Nel fatidicio 1982, quello della vittoria nei mondiali di calcio della nazionale italiana, in Sicilia, è ambientato Stranizza d'amuri, esordio dietro alla macchina da presa di Giuseppe Fiorello. "Una storia d'amicizia e di amore senza tempo, ma consumato e per sempre ricordato", in arrivo nelle sale per BIM distribuzione dal 23 marzo prossimo.

Ambientato tra Noto, Marzamemi, Ferla, Buscemi, Priolo e Pachino, il film è interpretato da Gabriele Pizzurro e Samuele Segreto. Al loro fianco Fabrizia Sacchi e Simona Malato nei ruoli delle rispettive madri. Stranizza d’amuri è anche una canzone di Franco Battiato, per cui il titolo è un omaggio al maestro siciliano la cui musica è grande protagonista del film, "dedicato a Giorgio e Antonio, vittime del delitto di Giarre, avvenuto nel 1980 in provincia di Catania".

Il trailer ufficiale di Stranizza d'amuri

Stranizza d'amuri: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

La trama di Stranizza d'amuri

Sicilia 1982. Mentre le televisioni trasmettono i Mondiali di calcio e gli italiani sperano nella Coppa del mondo, due adolescenti sognano di vivere il loro amore senza paura. Gianni e Nino si incontrano per caso e poi si amano per scelta. Il loro amore sarà puro e sincero, ma non può sottrarsi al pregiudizio del paese che non comprende e non accetta. Il loro amore non sarà compreso nemmeno dalle rispettive famiglie, generando così un conflitto interno forte e doloroso. Stranizza d’amuri racconta il sogno di amarsi senza paura.